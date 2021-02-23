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Ekonomi Tarım Organize Sanayi Bölgeleri kuruluyor
Ekonomi

Tarım Organize Sanayi Bölgeleri kuruluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkenin dört bir yanında besicilik ve sera alanında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) kuracak. Bu yıl 50 bin kişinin istihdam edilmesinin beklendiği TDİOSB’lere 51 milyon lira da kredi tahsis edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 11:09:00 -
Tarım Organize Sanayi Bölgeleri kuruluyor

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Uygulanan doğru politikalar sayesinde 2020 son üç çeyreğinde yüzde 5.3 büyüyen tarım sektörü, geçen yıl 21 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak rekor kırdı. Türkiye son 3 yılda tarım sektöründe yaklaşık 55 milyar dolarlık ihracat yaparken, 17 milyar dolar da dış ticaret fazlası verdi. Hükümetin destek politikaları kapsamında ise geçtiğimiz yıl üreticilere 22 milyar lira nakdi yardım yapıldı. Sektörün dinamizmini koruması için bu sene de 23 milyar lira destek sağlanacak.

Tüm üreticiler başvurabilecek

Hükümetin tarım alanında üretime katma değer sağlayacak yeni projesi olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) projesi kapsamında ise bu yıl tarımsal alanda 50 bin kişiye iş imkânı sunulacak. Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri için 16 ilde kurulmaya başlanan TDİOSB’larda besi ve süt sığırcılığı, koyun ve keçi yetiştiriciliği, manda yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği ile seracılık, meyvecilik, fide ve fidancılık, çiçekçilik, tohumculuk faaliyetleri yürütülecek. Projeye tüm üreticiler başvurabilirken, müracaatlar valiliklere yapılıyor. Projeyle orta ve büyük ölçekli modern tarımsal işletmelerin sayısal olarak artırılmasına katkıda bulunmak amaçlanırken hem markalaşmanın hem de yetiştirici gelirlerinin arttırılması hedefleniyor.

Çalışmalara hız verildi

Proje kapsamında Ankara-Çubuk, AmasyaSuluova, Gaziantep-Oğuzeli, Eskişehir-Beylikova, Hatay-Altınözü-Enek, Kars, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Batman’da besicilik faaliyetinde bulunacak OSB’lerin kurulumları tamamlanacak. Ayrıca Yalova-Çiftlikköy’de çiçekçilik, Denizli-Sarayköy, Ağrı-Diyadin ve Samsun-Bafra’da ise sera TDİOSB’lerin kurulması çalışmalarında sona gelindi. TDİOSB bölgelerine 2021 yılında 51 milyon lira kredi verilecek. Bugüne kadar OSB’lerde yaklaşık 700 parselde üretime geçilirken buralarda 4 bin kişi istihdam edildi. İhtisas organize sanayi bölgelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte bu yıl ilave 50 bin kişi daha tarımda istihdam edilecek


Yeni Akit Gazetesi
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