Tarım Kredi'de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Vatandaşın mutfak bütçesini rahatlatacak hamle geldi. Tarım Kredi Marketleri, kırmızı et fiyatlarında indirime gitti. İşte kıyma ve kuşbaşı için belirlenen yeni satış fiyatları.

Enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nden vatandaşın yüzünü güldürecek bir hamle geldi. Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan market zinciri, temel gıda ürünlerinin başında gelen kırmızı ette fiyat indirimine gittiğini duyurdu.

Özellikle kasap ve diğer zincir marketlerdeki yüksek fiyatlar sonrası, Tarım Kredi’nin bu hamlesi büyük ilgi görüyor.

Yapılan düzenleme ile birlikte, sofraların vazgeçilmezi olan dana kıyma ve dana kuşbaşı ürünleri, piyasa ortalamasının altında fiyatlarla raflardaki yerini aldı.

Tarım Kredi, Et ve Süt Kurumu (ESK) iş birliğiyle tedarik edilen ürünlerin, hijyenik koşullarda ve map ambalaj (koruyucu atmosfer) teknolojisiyle tüketiciye ulaştırıldığını belirtti.

 

İşte kıyma ve kuş başının fiyatı

Tarım Kredi tarafından yapılan duyuruyla birlikte, vatandaşın en çok tükettiği iki temel ürünün kilogram fiyatı netleşti.

Piyasa ortalamasının oldukça altına çekilen fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Dana Kıyma (Kg): 419,90 TL

Dana Kuşbaşı (Kg): 459,90 TL

Kasap fiyatlarının neredeyse yarı fiyatına

Güncel piyasa koşullarında mahalle kasaplarında ve diğer zincir marketlerde 600 TL ile 750 TL bandında seyreden kıyma fiyatları göz önüne alındığında, Tarım Kredi’nin sunduğu bu rakamlar vatandaş için yaklaşık %35 ile %40 oranında bir tasarruf anlamına geliyor.

