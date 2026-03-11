  • İSTANBUL
Spor
15
Yeniakit Publisher
Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u kendi sahasında 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. Avrupa basını, Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki galibiyeti sonrası "Liverpool 1 gol yiyerek İstanbul'da ucuz kurtuldu" başlıklarını kullandı.

#1
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

AVRUPA, GALATASARAY'I KONUŞUYOR: "LIVERPOOL, İSTANBUL'DA UCUZ KURTULDU" UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u Mario Lemina'nın golüyle 1-0 yendi. İngiliz devini lig aşamasında da aynı skorla mağlup eden Galatasaray, Anfield'a avantajlı bir skorla gidecek. Avrupa medyası, Galatasaray'ın Liverpool karşısında aldığı galibiyeti manşetlerine taşırken "Liverpool, İstanbul'da ucuz kurtuldu" manşetleri atıldı. İşte Galatasaray-Liverpool maçının Avrupa basınındaki yansımaları...

#2
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

İNGİLTERE - DAILY MAIL: "SLOT'UN ADAMLARI İSTANBUL'DA AĞIR BİR YENİLGİDEN KURTULDULAR" "Liverpool oyuncularının kulakları, birçok kişinin yaşayacağı en korkutucu atmosferin baş döndürücü gürültüsünden sonra çınlamayı bıraktığında, belki de kafalarında onlara "biraz şanslıydık" diyen bir ses duyacaklardır. İngiliz şampiyonu kaybetti ve önümüzdeki Çarşamba günü Anfield'da oynanacak rövanş maçında bir gollük farkı kapatmak için büyük bir görevle karşı karşıya - ancak Galatasaray bir dizi fırsatı değerlendirmiş olsaydı, çeyrek finale giden yolları çok daha zor olabilirdi. Eski Premier Lig orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın Türk takımına değerli bir üstünlük sağladığı RAMS Park'ın rahatsız edici, kulakları sağır eden atmosferinde Slot'un adamları bu sezon ikinci kez kaybetti, ancak dikkatsiz bir Liverpool daha fazla cezalandırılmadığı için şanslıydı."

#3
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

İNGİLTERE - THE SUN: "İSTANBUL'DAN BİR GOLLE AYRILDIĞI İÇİN ŞANSLIYDI" "RAMS Park'ın her köşesinden gelen aralıksız ses fırtınasıyla rotasından sapan Liverpool, Çarşamba günü eve uçup gelecek hafta Anfield'da durumu düzeltme şansına sahip olduğu için şanslı. Ancak Mo Salah'ın bir kez daha etkisiz kalması ve Ibrahima Konate'nin de her an kaza yapmaya hazır olmasıyla, Liverpool'un işi bitmiş olabilirdi. Mario Lemina'nın yedinci dakikadaki kafa vuruşu İstanbul'daki amfiyi 11'e çıkardı ve Slot'un adamları tüm akşam boyunca savunmada zorlandılar ve daha ağır bir şekilde cezalandırılmadıkları için şanslıydılar."

#4
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

İNGİLTERE - THE GUARDIAN: "ARNE SLOT İÇİN BENZER HİKAYE" "Liverpool için iyi haber şu ki, durum kurtarılabilir, oysa gerçekte kurtarılamayacak bir durumdaydı. Kötü haber ise, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ilk üç çeyreğinde belirgin bir şekilde ikinci planda kalmalarıydı. Juventus'a karşı deplasmanda oynadıkları playoff maçının ikinci yarısındaki çöküşlerini gören hiç kimse, Galatasaray'ın ikinci maçta oyunu kontrol altına alabilecek bir takım olduğuna güvenemezdi. Savunmada bir gerginlik, sürekli bir şanssızlık hissi var, ancak hücumda rahat, hızlı ve eğlenceliler. Tek pişmanlıkları, eski Wolves orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın erken golüyle öne geçtikten sonra, Anfield'da savunmada daha fazla zorlanacakları ikinci bir gol atamamaları olacaktır."

#5
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

İNGİLTERE - BBC: "LIVERPOOL, SLOT'UN 100. MAÇINI KAYBETTİ" "İstanbul'da düşman bir ev sahibi seyirci önünde, Liverpool'un alışılagelmiş zaafları yeniden ortaya çıktı; Mario Lemina, yedinci dakikada kafa vuruşuyla galibiyet golünü attı - bu, Slot'un takımının bu sezon kornerlerden yediği 10. gol oldu. Eski Southampton, Fulham ve Wolves orta saha oyuncusu, Victor Osimhen'in Gabriel Sara'nın korner vuruşundan sonra yaptığı kafa vuruşunu, sakatlığı nedeniyle ilk tercih edilen kaleci Alisson'un yokluğunda nadir bir şekilde ilk 11'de başlayan Giorgi Mamardashvili'nin üzerinden yakın mesafeden kafa vuruşuyla gole çevirdi. Bu, Lemina'nın sezonun ilk golüydü - ve beş yıl önce Premier Lig maçında Fulham formasıyla Liverpool'a karşı galibiyet golünü atmıştı."

#6
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

İNGİLTERE - THE ATHLETIC: "SLOT'UN 100. MAÇI GÖLGELENDİ" "Birçok açıdan bu, Liverpool'un sezonunun bir özetiydi. Savunma zaafları ve savurganlıkları, kendi hücum çabalarını baltalıyordu. Arne Slot, takımının duran toptan gol yediğini gördü - Galatasaray'ın akşamki ilk girişimiydi bu. Tüm bunlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni bir kale haline getirmekle övünen Türk takımının, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçından dar bir avantajla ayrılmasıyla rahatsız edici derecede tanıdık geldi."

#7
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

İSPANYA - AS: "LIVERPOOL, NE KADAR BERBAT" "Liverpool kendi kendinin en büyük düşmanıydı. Fırsatlar yarattılar ama bunları değerlendiremediler. Savunmadaki hataları onlara maçı kaybettirdi, ancak Anfield ekibi turda kalmaktan dolayı rahatlamış bir şekilde sahadan ayrıldı. 1-0 kaybettiler, ama daha kötü de olabilirdi."

#8
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

İSPANYA - MARCA: "LIVERPOOL, İSTANBUL CEHENNEMİNDE ACI BİR YENİLGİ DAHA ALDI" "Liverpool, ligdeki mücadelede olduğu gibi, İstanbul'daki Rams Park'ın cehennem ateşinde bir yenilgi daha aldı. Mario Lemina'nın erken dakikalarda attığı gol, Galatasaray'a Anfield'daki rövanş maçı öncesinde 1-0'lık avantaj sağladı. Galatasaray daha iyi bir performans sergiledi ve 2013'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşma hayalini kuruyor."

#9
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

İSPANYA - MUNDO DEPORTIVO: "LIVERPOOL, GALATASARAY'A BİR KEZ DAHA YENİLDİ" "Liverpool, 2025-26 Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşmak istiyorsa, 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da geri dönüş yapmak zorunda kalacak. Arne Slot'un takımı, 30 Eylül'de İstanbul'daki Ali Sami Yen Stadyumu'nda (bu Premier Lig sezonundaki ilk yenilgisini Crystal Palace'a karşı aldıktan hemen sonra) mağlup olmuştu ve bu Salı günü Galatasaray, Kırmızılar'ı bir kez daha yendi."

#10
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

İSPANYA - SPORT: "LEMINA, LIVERPOOL'A KARŞI GALATASARAY'A MORAL VERDİ" "Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha iddialı bir performans sergiledi. Türk ekibi, son 16 turunun ilk maçında kendi sahasında Liverpool'u mağlup etti ve Mario Lemina'nın tek golüyle (1-0) Slot'un takımını yenerek, Anfield'daki rövanş maçı öncesinde küçük ama değerli bir avantaj elde etti."

#11
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

ALMANYA - BILD: "GALATASARAY'IN HAKLI GALİBİYETİ" "Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u haklı olarak 1-0 mağlup etti. Kırmızılar ikinci yarıya da güçlü başladı, ancak Szoboszlai ve Mac Allister (46. ve 47. dakikalar) fırsatları değerlendiremedi. Ardından işler biraz kaotikleşti: Osimhen'in golü -şaşırtıcı bir şekilde- iptal edildi (62. dakika). Ekitiké daha sonra beraberliği yakalamak için altın bir fırsatı değerlendiremedi (65. dakika), birkaç dakika sonra da Liverpool'un bir golü -bu sefer doğru bir şekilde- iptal edildi (71. dakika). Her iki takım da maçın son bölümlerinde birkaç fırsat daha yarattı, ancak hiçbiri golü bulamadı. Bu sonuçla İstanbul ekibi ikinci maça sağlam bir avantajla girerken, İngiliz kulübü önemli bir baskı altında kaldı."

#12
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

ALMANYA - KICKER: "GALA SON 16 TURUNDA AVANTAJI KAPTI" "Galatasaray ile Liverpool arasında Rams Park'ta oynanan hızlı tempolu maçta, Türk ekibi erken elde ettiği 1-0'lık üstünlüğü koruyarak galip geldi. Liverpool, özellikle ilk yarıda oldukça zorlandı."

#13
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

FRANSA - L'EQUIPE: "GALATASARAY ÇEYREK FİNAL İÇİN KÜÇÜK BİR ADIM ATTI" "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek İngiltere'ye az farkla avantajlı bir şekilde gitti. Fransız oyuncu Ibrahima Konaté maç boyunca zorlandı."

#14
Foto - Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

FRANSA - FOOT MERCATO: "GALATASARAY İLK MAÇTA ÜSTÜNLÜK SAĞLADI" "Galatasaray, Mario Lemina'nın erken dakikalarda attığı gol sayesinde Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u haklı olarak 1-0 mağlup etti. Arne Slot'un öğrencileri, birkaç fırsat yaratmalarına rağmen, bir kez daha endişe verici bir savunma zaafı sergilediler. Sekiz gün sonra Anfield'da bu açığı kapatmak zorunda kalacaklar."

