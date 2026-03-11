Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

İNGİLTERE - THE GUARDIAN: "ARNE SLOT İÇİN BENZER HİKAYE" "Liverpool için iyi haber şu ki, durum kurtarılabilir, oysa gerçekte kurtarılamayacak bir durumdaydı. Kötü haber ise, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ilk üç çeyreğinde belirgin bir şekilde ikinci planda kalmalarıydı. Juventus'a karşı deplasmanda oynadıkları playoff maçının ikinci yarısındaki çöküşlerini gören hiç kimse, Galatasaray'ın ikinci maçta oyunu kontrol altına alabilecek bir takım olduğuna güvenemezdi. Savunmada bir gerginlik, sürekli bir şanssızlık hissi var, ancak hücumda rahat, hızlı ve eğlenceliler. Tek pişmanlıkları, eski Wolves orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın erken golüyle öne geçtikten sonra, Anfield'da savunmada daha fazla zorlanacakları ikinci bir gol atamamaları olacaktır."