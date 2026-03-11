Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar'

ALMANYA - BILD: "GALATASARAY'IN HAKLI GALİBİYETİ" "Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u haklı olarak 1-0 mağlup etti. Kırmızılar ikinci yarıya da güçlü başladı, ancak Szoboszlai ve Mac Allister (46. ve 47. dakikalar) fırsatları değerlendiremedi. Ardından işler biraz kaotikleşti: Osimhen'in golü -şaşırtıcı bir şekilde- iptal edildi (62. dakika). Ekitiké daha sonra beraberliği yakalamak için altın bir fırsatı değerlendiremedi (65. dakika), birkaç dakika sonra da Liverpool'un bir golü -bu sefer doğru bir şekilde- iptal edildi (71. dakika). Her iki takım da maçın son bölümlerinde birkaç fırsat daha yarattı, ancak hiçbiri golü bulamadı. Bu sonuçla İstanbul ekibi ikinci maça sağlam bir avantajla girerken, İngiliz kulübü önemli bir baskı altında kaldı."