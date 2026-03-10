  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İstanbul'da 'yatırım dolandırıcılığı' operasyonu: 140 gözaltı
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sarıyer'de yatırım adı altında 'forex' dolandırıcılığı yaparak kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri iddia edilen 140 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarının tespit edilerek önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'de yatırım adı altında 'forex' dolandırıcılığı yapıldığı, kurulan çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi.

74’Ü YABANCI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 90'ı erkek 50'si kadın olmak üzere toplam 140 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dijitallerinde yapılan ön incelemede, 'bit finance', 'narafx', 'ngbackoffice.pro' ve 'hedef.ui' adı altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları, açık kaynaklardan kontrol edildiğinde ise dünya genelinde çokça şikayet olduğu belirlendi.
Öte yandan şüphelilerden 74'ünün yabancı uyruklu olduğu belirlenirken, oturum ve çalışma izinlerine ilişkin kontrollerinin sürdüğü öğrenildi.

