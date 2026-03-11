Ramazan geleneğini öğrenciler yaşatıyor! Mudurnu’da sahura böyle kalkılıyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Ramazan geceleri davul ve mani sesleriyle şenleniyor. Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler, geleneksel sahur davulculuğunu yaşatmak için sokak sokak dolaşıyor. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan davulculuk geleneğini sürdüren öğrenciler, söyledikleri manilerle vatandaşları sahura kaldırıyor.

Bakanlığın izni ile geleneği yaşatıyorlar

Ramazan ayında sahur vakitlerinde davulculuk yapan Berkay Yılmaz, Mudurnu halkına bahşişleri bol bol hazırlanmasını istediğini belirterek, "Sahur güzel geçiyor. Bu, her sene yaptığımız bir program. Eski Ramazan günlerini gençler olarak yaşatmaya çalışıyoruz. Tabi bakanlığımızın izinleriyle elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki Ramazan’a duyurulur, bahşişleri bol bol hazırlayın, bu ramazan kesat geçiyor işler" dedi.

"Bu Ramazan da gençlerimizle beraber çıktık"

Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin okul müdürü Yahya Ateş, eski ramazan günlerini yaşatmaya çalıştıklarını aktararak, "Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak her sene Ramazan’ı dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Bu Ramazan da gençlerimizle beraber çıktık. Mudurnu halkını sahura uyandırıyoruz. Davulcularımızla, manilerimizle eski Ramazanları Mudurnu halkına yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.