  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pentagon açıkladı! İran misillemesi ağır oldu Ateş çemberinin ortasında huzur sofrası! Erdoğan'dan dünyaya "birlikte yaşam" dersi İnsani kriz derinleşiyor! Gazze'de yardım sevkiyatı yüzde 10’a düştü Hızlı trenlere Ramazan düzenlenmesi Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık Bağdat yönetimi düğmeye bastı! Hava sahasını İHA'lara kapatıyor Dünyayı sallayan iddia: Gebertildi Ateş çemberinin ortasında bir yıldız! Türkiye küresel arenada devleşiyor Trump dünyanın en zenginleri arasında! İşte sıralamadaki yeri Başakşehir’de feci kaza! İSKİ kamyonunun çarptığı kadın öldü
Dünya ABD’li senatörden 'İran’a kara harekatı' iddiası!
Dünya

ABD’li senatörden 'İran’a kara harekatı' iddiası!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
ABD’li senatörden 'İran’a kara harekatı' iddiası!

Richard Blumenthal, İran operasyonuna ilişkin gizli bir brifingin ardından yaptığı açıklamada, ABD’nin olası hedeflere ulaşmak için İran’a asker konuşlandırma yoluna girdiği izlenimi edindiğini söyledi. Blumenthal, bu ihtimalin kendisini endişelendirdiğini ifade etti.

Richard Blumenthal, İran operasyonuna ilişkin gizli bir brifingin ardından yaptığı açıklamada, ABD’nin olası hedeflere ulaşmak için İran’a asker konuşlandırma yoluna girdiği izlenimi edindiğini söyledi. Blumenthal, bu ihtimalin kendisini endişelendirdiğini ifade etti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, ABD’li Demokrat Senatör Richard Blumenthal’dan çarpıcı bir iddia geldi. Blumenthal, ABD’nin İran operasyonunun ele alındığı Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Senato'daki 15 yıllık görevim boyunca katıldığım hiçbir bilgilendirme toplantısından bu kadar memnuniyetsiz ve öfkeli şekilde ayrılmadım" değerlendirmesinde bulundu.

 

Savaşın ABD’ye maliyetinin ne olduğu dahil birçok sorunun yanıtsız bırakıldığını vurgulayan Blumenthal, "Görünüşe göre, potansiyel hedefleri gerçekleştirmek için İran'a Amerikan askerlerini konuşlandırma yolunda ilerliyoruz" dedi. Bu ihtimalden büyük endişe duyduğunun altını çizen Blumenthal, ayrıca Rusya'nın İran’a istihbarat ya da başka yollarla yardım ettiğinin değerlendirildiğini aktardı. Blumenthal, Çin’in de Tahran yönetimine yardım ediyor olabileceğini belirtti.

Kaynak: İHA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23