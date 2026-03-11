ABD’li senatörden 'İran’a kara harekatı' iddiası!

Richard Blumenthal, İran operasyonuna ilişkin gizli bir brifingin ardından yaptığı açıklamada, ABD’nin olası hedeflere ulaşmak için İran’a asker konuşlandırma yoluna girdiği izlenimi edindiğini söyledi. Blumenthal, bu ihtimalin kendisini endişelendirdiğini ifade etti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, ABD’li Demokrat Senatör Richard Blumenthal’dan çarpıcı bir iddia geldi. Blumenthal, ABD’nin İran operasyonunun ele alındığı Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Senato'daki 15 yıllık görevim boyunca katıldığım hiçbir bilgilendirme toplantısından bu kadar memnuniyetsiz ve öfkeli şekilde ayrılmadım" değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın ABD’ye maliyetinin ne olduğu dahil birçok sorunun yanıtsız bırakıldığını vurgulayan Blumenthal, "Görünüşe göre, potansiyel hedefleri gerçekleştirmek için İran'a Amerikan askerlerini konuşlandırma yolunda ilerliyoruz" dedi. Bu ihtimalden büyük endişe duyduğunun altını çizen Blumenthal, ayrıca Rusya'nın İran’a istihbarat ya da başka yollarla yardım ettiğinin değerlendirildiğini aktardı. Blumenthal, Çin’in de Tahran yönetimine yardım ediyor olabileceğini belirtti.

