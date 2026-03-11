Bu Gece Dahil Ramazan’da Her Gece Kadir Gecesi Olabilir!

Sakın bir gaflete düşüp de Kadir gecesini yalnızca Ramazanın 27. gecesinde aramaya kalkmayalım. Ramazan’ın 3. gecesi de, bu akşam ki 19. gecesi de Kadir gecesi olabileceği gibi, 21. ve 29. gecesi de olabilir. Dolayısıyla biz Ramazanda her gecemize kulluk bilinciyle başlayalım.

Kadir gecesiyle ilgili olarak yüce Mevla’mız hayat kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bir sûre indirmiştir. Kadir Sûresi denilen bu sûrede, Kadir gecesinin özelliği ve güzelliği özetlenmiştir. Bu sûrede Rabbimiz şöyle buyurur:

“Biz, Kur’an’ı, (Kur’an’ın insanın yaratılışını ve bilgiye yetenekli kılınışını konu alan ilk ayetlerini) Kadir gecesinde indirdik. (Ey Peygamber/ bu sûreye muhatap olan ey insan!) Sana Kadir gecesinin yüceliğini/hüküm gecesi oluşunu/ büyüklüğünü kim bildirebilir ? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Rabbinin koyduğu yasalar çizgisinde melekler ve (Vahiy meleği Cibrîl olan) er- Rûh (insanlara, canlılarla ve tabiata yönelik) her bir tür görev için bu gecede inerler de inerler. Bu gece fecrin/tanyerinin ağarmasına kadar devam edecek bir Selâmdır, (güvenlik, , günahlardan arınma ve yücelme gecesidir.)”

Bu sureyi şöylece özetleyebiliriz:

I. Kadir, Kur’ân’ın İndirildiği Gecedir

II. Kadir Bin Aydan Daha Hayırlı Olan Gecedir

III. Kadir Meleklerin Görevlerle İndiği Gecedir

“Her bir nefsin ölümü yalnızca Allah’ın yasasına bağlıdır. Belli bir süreye göre yazılmıştır…”

IV. Kadir, Fecire Kadar Selâm Olan Gecedir

Kadir Hangi Gecedir?

SEVGİLİ OKUYUCUMUZ KADİR GECESİ NE ZAMANDIR? CEVABI ÖZETLEYEYİM:

Kur’an-ı Kerim’deki ilgili ayetlerin işaretleriyle Kadir gecesi Ramazan geceleri arasında bir gecedir ama belirli değildir. (Bakara 185; Kadir 1) Bu konuda Aziz Peygamberimizin bazı hadisleri de var. Onlar Ramazanın son on gününü, son on gününün tek gecelerini işaret ediyorsa da, belirlemiyor.

Kadir Gecesi Ne Yapılabilir?

Ramazan ayının her bir gündüzü ve gecesinde, telefonlar aracılığıyla olsun ana baba, akraba ve dostlarımızdan bir kişiyi arayalım. Maddi ve mânevi yardımlar yapalım. Güleç yüzlü ve tatlı dilli olalım. Namaz kılalım. Kur’an okuyalım ve Kur’âni bilgilerimizi artıralım. Rabbimizden bağışlanma dileyelim. Geleceğimiz için dualar edelim ve özellikle Peygamberimizin öğrettiği şu duayı yapalım

“Allah’ım affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah’ım affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah’ım affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.”

