  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laricani Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşımda bulundu Savaş kışkırtıcısı için acı boğazı olacak İçişleri Bakanı Çiftçi’den Bahçeli'ye ziyaret Eczane eczane dolaşma dönemi bitti: Bundan böyle e-Nabız’da! İlacım Nerede uygulaması nasıl çalışıyor? Beyrut'ta tahliye paniği! İsrail'den Dahiye bölgesine kitlesel saldırı tehdidi NATO'dan flaş Türkiye açıklaması Beyaz Saray’da Trump’a söylemiş Zelenskiy’nin teklifi aylar sonra ifşa oldu Arabadan inip saldırmanın başka boyutuna geçildi! Giden aracın kaputuna atladı videoyu sildirmeye çalıştı Meclis, ABD/İsrail-İran Savaşı gündemi ile toplandı İspanya ile yeniden “savaşa hayır” Trump yine geri adım attı! "İran'la görüşebilirim"
Spor TFF'den Orhan Kaynak mesajı
Spor

TFF'den Orhan Kaynak mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TFF'den Orhan Kaynak mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımladı.

 

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Trabzonspor sezon sonuna kadar bilet fiyatlarını sabitledi
Trabzonspor sezon sonuna kadar bilet fiyatlarını sabitledi

Spor

Trabzonspor sezon sonuna kadar bilet fiyatlarını sabitledi

Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber
Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber

Spor

Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber

Trabzonspor'un acı kaybı! Vefat etti
Trabzonspor'un acı kaybı! Vefat etti

Spor

Trabzonspor'un acı kaybı! Vefat etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23