11 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (11 Mart 2026)
VAHYİN DİLİNDEN:
(٦)قُلْ يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ هَادُٓوا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَٓاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقٖينَاًۙ
(٧) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُٓ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدٖيهِمْۜ وَاللّٰهُ عَلٖيمٌ بِالظَّالِمٖينَ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(6) De ki: “Ey yahudiler! Başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız haydi ölümü temenni edin!”
(7) Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir.
(Cuma Suresi, 62/6-7) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
'Siz (yani Müslümanlar) Yahudilerle savaşacaksınız ve onlara karşı zafer kazanacaksınız.
Taşlar (onları ele verecek) ve şöyle diyecekler: 'Ey Abdullah (yani Allah'ın kulu)! Arkamda saklanan bir Yahudi var; onu öldürün.
Kaynak: Buhari
GÜNÜN SÖZÜ: