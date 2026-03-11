İran'dan siyonistlere gece sürprizi... 3 saat aralıksız füze yağmuru!

İran Devrim Muhafızları, “Gerçek Vaat 4” operasyonunun 37. dalgasını başlattığını duyurarak Erbil’deki üsleri, Tel Aviv’deki Beer Yaakov bölgesini ve ABD’nin Beşinci Filosu’nu 1 tonluk savaş başlıkları taşıyan ağır füzelerle hedef aldığını açıkladı. Saldırıların en az üç saat sürdüğü ve operasyonların tam zafere kadar devam edeceği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları, salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısında yaptığı açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana en sert ve en ağır saldırı olduğunu belirttiği “Gerçek Vaat 4” operasyonunun 37. dalgasını başlattığını duyurdu.

Devrim Muhafızları açıklamasında, bu dalga kapsamında Erbil’deki düşman üsleri, ABD Beşinci Filosu ve Tel Aviv’deki Beer Yaakov hedeflerinin vurulduğunu bildirdi.

Ayrıca 37. dalgada “Hayber”, çoklu savaş başlığı taşıyan “Kadir” (1 ton ağırlığında) ve “Hürremşehr” füzelerinin kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ağır savaş başlığı taşıyan “Hürremşehr” füzesinin ABD ve siyonist üslere karşı çoklu atış operasyonunda kullanıldığı da vurgulandı.

Bu durum, İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi’nin iki gün önce yaptığı açıklamayı da doğruluyor. Musevi, bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığı taşıyan hiçbir füzenin fırlatılmayacağını söylemişti.

Devrim Muhafızları ayrıca 37. dalganın en az üç saat sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Saldırılarımızı hedefli ve güçlü şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu savaşta tek düşüncemiz tam bir zafer elde etmektir.”

Bu açıklamanın ardından, İran İslam Cumhuriyeti füzelerinin ulaşmasına hazırlık amacıyla işgal altındaki toprakların geniş bölgelerinde sirenler çaldı.

Operasyonun 36. dalgasında ise salı günü Devrim Muhafızları, işgal altındaki topraklarda ve ABD ordusuna ait üslerde hedefleri vurmuştu.

Devrim Muhafızları o saldırı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“‘Kadr’, ‘İmad’ ve ‘Hayber Şikan’ füzelerinden oluşan salvolar ile intihar tipi insansız hava araçlarından oluşan sürülerin yer aldığı birleşik bir saldırı gerçekleştirdik.”