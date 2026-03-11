  • İSTANBUL
Tarih 11 Mart 1914: Tayyareci Nuri Bey'in vefatı (Türk Havacılık Tarihinin Öncüsü)
Tarih

11 Mart 1914: Tayyareci Nuri Bey'in vefatı (Türk Havacılık Tarihinin Öncüsü)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
11 Mart 1914: Tayyareci Nuri Bey'in vefatı (Türk Havacılık Tarihinin Öncüsü)

Yaşadıkları dönemde iz bırakanlardan Tayyareci Nuri Bey’i vefatının 111. yılında hayırla ve rahmetle anıyoruz.

Tayyareci Nuri Bey, 1890’da Boyabat’ta dünyaya geldi. O dönemki adıyla Mühendishane-i Berr-i Hümayun olan harp okuluna 1907’de giren Nuri Bey, 1910’da teğmen rütbesiyle mezun oldu ve sonrasında 2. Ordu emrine atandı.



Fransa’da 1910’da askeri tatbikat olarak düzenlenen Picardie Manevraları’nda ilk kez uçakların kullanılması birçok dünya devleti gibi Osmanlı’nın da dikkatini çekti.



Türk havacılık tarihinin öncüsü Türk havacılık tarihinde birçok ilki genç yaşta gerçekleştiren Tayyareci Nuri Bey, bundan 111 yıl önce 11 Mart 1914’te İstanbul-Kahire uçuşunu gerçekleştirirken şehit düştü ve Şam’a defnedildi.


            Sinop'un Boyabat İlçesi girişindeki  Teyyareci Nuri Bey anıtı

O dönemde en az 1 saat kalabilecek tayyareciye verilen 5 bin kuruşluk ödülü ilk alan da İstanbul ve Çatalca üzerinde birkaç kez bir saatten fazla uçan Nuri Bey oldu. Nuri Bey, Edirne-İstanbul arasındaki 240 kilometrelik hava yolunu hiç yere inmeden bir defada geçebilmek için beraberinde Teğmen Hami Bey ile 24 Ekim 1913’te havalandı.

1
