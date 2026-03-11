  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şaka gibi açıklama: Türkiye bizden izin almadan savaş uçaklarını bölgeye yolladı, itirazımızı yaptık Parça alışverişi yaptıkları kanıtlandı Birbirlerini besleyip büyütüyorlar “Her şey sizin sayenizde” deyip kararlarını duyurdular! Müslüman ülke, Türk silahlarını sahaya sürüyor Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız İran’dan, İsrail’in feleğini şaşırtan tarihi operasyon geldi! İşte ölenlerin sayısı Saatte tam 24 bin kilometre hızı var! 36 tonluk kıta avcısı canavar füze dehşet saçtı Güvenlik şemsiyesi açıldı! Türkiye gizlice yerli S-400'ü aktif etti Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Zirvede hiç beklenmeyen sürpriz bir marka var Çok aradılar, ama daha iyi yapanını bulamadılar! Müslüman ülke, savaş gemilerine Türk sistemlerini entegre edecek İran 'biz atmadık' diyordu! Türkiye Hatay ve Antep'te düşürülen füzelerin konumunu buldu
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verileri, ortalama yaşam süresi konusunda ezber bozan sonuçları ortaya koydu ve Türkiye'nin en sağlıklı illerini tek tek belirledi. Gümüşhane, 80,8 yılla listenin ilk sırasına yerleşerek en uzun yaşam süresine sahip şehir olurken, Giresun ve Erzincan onu takip eden iller olarak öne çıktı. Ülke genelindeki yaşam süresi ortalamasının 80,8 olduğu Türkiye’de, kadınların erkeklere kıyasla daha uzun yaşadığı gerçeği istatistiklere bir kez daha yansıdı. İşte en uzun yaşam süresine sahip iller:

#1
Foto - Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız

GÜMÜŞHANE Kadınlarda: 83,5 yıl Erkeklerde: 78,1 yıl Ortalama: 80,8 yıl

#2
Foto - Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız

GİRESUN Kadınlarda: 83,5 yıl Erkeklerde: 76,6 yıl Ortalama: 80,0 yıl

#3
Foto - Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız

ERZİNCAN Kadınlarda: 82,3 yıl Erkeklerde: 76,9 yıl Ortalama: 79,6 yıl

#4
Foto - Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız

BİNGÖL Kadınlarda: 82,1 yıl Erkeklerde: 76,5 yıl Ortalama: 79,2 yıl

#5
Foto - Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız

ADANA Kadınlarda: 81,1 yıl Erkeklerde: 75,6 yıl Ortalama: 78,3 yıl

#6
Foto - Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız

ADIYAMAN Kadınlarda: 80,5 yıl Erkeklerde: 74,9 yıl Ortalama: 77,7 yıl

#7
Foto - Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız

AFYONKARAHİSAR Kadınlarda: 81,7 yıl Erkeklerde: 76,9 yıl Ortalama: 79,3

#8
Foto - Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız

AĞRI Kadınlarda: 79,6 yıl Erkeklerde: 74,1 yıl Ortalama: 76,8 yıl

#9
Foto - Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız

DENİZLİ Kadınlarda: 81,3 yıl Erkeklerde: 75,7 yıl Ortalama: 78,5 yıl

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!
Yerel

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart Salı raporuna göre; kuzey kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde buzl..
Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!
Gündem

Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!

Geçtiğimiz aylarda çektiği videoyla evi bombalanan Filistinli kadınlarla dalga geçen bir İsrailli kadının evi İran füzesiyle başına yıkıldı...
'Laikçiler ve Kürtçüler!'
Aktüel

'Laikçiler ve Kürtçüler!'

Abdurrahman Dilipak, Haber Vakti'ndeki yazısında Netanyahu ve Trump cephesinin Mescid-i Aksa üzerinden "Meşiah"ın zuhuruna hazırlandığını, A..
Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık
Dünya

Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık

İran'a yönelik saldırılar sürerken terör devleti İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "Sizin yanınızdayız, bu yüzden İsr..
İmamoğlu Suç Örgütü davası sürüyor! Çantacı Aykut'un ifadesi ortaya çıktı
Gündem

İmamoğlu Suç Örgütü davası sürüyor! Çantacı Aykut'un ifadesi ortaya çıktı

Saraçhane'ye dolar dolu çanta taşıyan tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında ifade ..
Siz hiç mahkemede böyle denildiğini duydunuz mu? SAYIN HIRSIZ, SAYIN KATİL, SAYIN RÜŞVETÇİ
Gündem

Siz hiç mahkemede böyle denildiğini duydunuz mu? SAYIN HIRSIZ, SAYIN KATİL, SAYIN RÜŞVETÇİ

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında, Mart 2026 itibarıyla tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme salonunda..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23