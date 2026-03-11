Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verileri, ortalama yaşam süresi konusunda ezber bozan sonuçları ortaya koydu ve Türkiye'nin en sağlıklı illerini tek tek belirledi. Gümüşhane, 80,8 yılla listenin ilk sırasına yerleşerek en uzun yaşam süresine sahip şehir olurken, Giresun ve Erzincan onu takip eden iller olarak öne çıktı. Ülke genelindeki yaşam süresi ortalamasının 80,8 olduğu Türkiye’de, kadınların erkeklere kıyasla daha uzun yaşadığı gerçeği istatistiklere bir kez daha yansıdı. İşte en uzun yaşam süresine sahip iller: