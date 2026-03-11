Savaş planı elinde patladı: Sarı şeytanTrump, Çıkış Yolu Arıyor!

İran, ABD ve soykırımcı israilin başlattığı savaşa ilişkin artan ateşkes çağrılarına sert yanıt verdi. Tahran, savaşın kendi tarafından başlatılmadığını ancak nasıl ve ne zaman sona ereceğine yalnızca İran’ın karar vereceğini vurguladı. İranlı yetkililer, saldırıların sürdüğü bir ortamda geri adım atmayacaklarını belirterek saldırganlara “sert bir ders verileceği” mesajı verdi.

ABD’nin soykırımcı israil adına başlattığı İran savaşı sahada ve diplomasi cephesinde giderek çıkmaza sürükleniyor. Washington yönetimi bir yandan saldırıları sürdürürken diğer yandan savaştan çıkış yolları arıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa aralıklarla yaptığı çelişkili açıklamalar ise savaşın gidişatına ilişkin kafa karışıklığını artırıyor.

Küresel haydut ABD’nin Başkanı Donald Trump’ın İran savaşına ilişkin açıklamaları çelişkili söylemleriyle dikkat çekti. Trump, aynı gün içinde yaptığı konuşmalarda savaşın durumu ve İran İslam Cumhuriyeti’nin askeri kapasitesi hakkında birbirinden farklı ifadeler kullandı.

Trump daha önce soykırımcı israil ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik başlatılan savaşın yaklaşık 4 hafta süreceğini açıklamıştı. Ancak ilerleyen günlerde yaptığı açıklamalarda saldırıların daha uzun sürebileceği yönünde mesajlar verdi.

Yaklaşık 11 gün boyunca net bir açıklama yapmayan Trump, dün yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

“SAVAŞ BİTTİ” DEDİ, ARDINDAN GERİ ADIM ATTI

Trump dün öğleden sonra CBS News’e verdiği röportajda, “Bence savaş büyük ölçüde tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Ancak aynı saatlerde ABD Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından “Savaşmaya daha yeni başladık” mesajı paylaşıldı. Savunma Bakanı Pete Hegseth de CBS’in “60 Minutes” programında operasyonların henüz başlangıç aşamasında olduğunu söylemişti.

Trump aynı gün Florida’da Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerine hitap ettiği konuşmada ise farklı bir mesaj verdi. Trump konuşmasında,

“Birçok açıdan zaten kazandık ama yeterince kazanmadık. Bu uzun süredir devam eden tehlikeyi tamamen ortadan kaldıracak nihai zafere ulaşmak için her zamankinden daha kararlıyız” dedi.

Bu konuşmadan kısa süre sonra düzenlediği basın toplantısında da zaferin henüz tamamlanmadığını vurguladı. Trump, “Düşman tamamen ve kesin bir şekilde yenilgiye uğratılana kadar geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

WSJ: TRUMP’IN DANIŞMANLARI İRAN SAVAŞINDAN ÇIKIŞ PLANI ARIYOR

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı danışmanlarının İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen savaşın uzamasının siyasi sonuçlarından endişe ettiğini ve bu nedenle Trump’ı savaştan çıkış planı aramaya gizlice teşvik ettiğini yazdı.

Haberde, Trump’ın dün yaptığı açıklamada savaşın büyük ölçüde hedeflerine ulaştığını söylediği ve çatışmanın “çok yakında” sona ereceğine inandığını ifade ettiği aktarıldı. Trump ayrıca, “Uzun yıllar sürecek bir barış sağlayacak bir düzen istiyoruz. Eğer bu mümkün değilse, o zaman meseleyi şimdi bitirmek daha iyidir” dedi.

Gazeteye konuşan kaynaklara göre bazı Trump danışmanları son günlerde ABD’nin savaştan çekilmesine yönelik bir plan hazırlanması ve ordunun büyük ölçüde hedeflerine ulaştığının kamuoyuna gösterilmesi gerektiğini savunuyor.

Trump’ın muhafazakar tabanının önemli bir kısmı başlangıçtaki saldırıyı desteklemeye devam ederken, bazı danışmanlar savaşın uzamasının bu desteği zayıflatabileceği konusunda özel olarak endişelerini dile getiriyor.

Aynı kaynaklara göre Trump, savaşla ilgili bazı kamuoyu yoklamalarını da inceledi. Bu anketlerin çoğunun Amerikalıların savaşa karşı olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Danışmanların ayrıca petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmasından da endişe duyduğu belirtildi. Gazete, bazı Cumhuriyetçi siyasetçilerin de yaklaşan ara seçimler nedeniyle kaygılarını Trump yönetimine ilettiğini yazdı.

Kaynaklar, Trump ekibinin son günlerde savaşın önemini kamuoyuna anlatmak için daha etkili bir iletişim stratejisine ihtiyaç olduğu sonucuna vardığını aktardı. Bunun nedenlerinden birinin de artan akaryakıt fiyatlarının ABD’deki tüketiciler üzerinde yarattığı baskı olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise gazetede yer alan iddiaları reddetti. Leavitt, haberi “kimliği belirsiz kaynaklara dayanan saçmalıklarla dolu” sözleriyle eleştirerek, Başkan Trump’ın üst düzey yardımcılarının “Öfke Operasyonu”nun başarıyla devam etmesi için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Öte yandan Trump yönetiminden bazı yetkililer, Tahran’ın bölgedeki saldırılarının devam etmesi ve soykırımcı israilin saldırılarını sürdürmesi nedeniyle ABD’nin savaştan kolayca çekilmesinin mümkün görünmediğini ifade etti.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili de gazeteye yaptığı açıklamada Trump’ın tatmin edici bir zafer elde edilmeden savaşı durdurmayacağını söyledi.

Gazete ayrıca, Trump’a yakın kaynaklara dayanarak ABD ve soykırımcı israilin ortak saldırılarına rağmen Tahran’ın teslim olmayı reddetmesinin Trump’ı zaman zaman şaşırttığını da aktardı.

SİYONİSTLER DE PANİKTE

ABD merkezli The Washington Post’un tanınmış köşe yazarlarından David Ignatius, kaleme aldığı yazıda soykırımcı israilde bazı üst düzey yetkililerin İran İslam Cumhuriyeti’yle savaşın tırmanmasından endişe duymaya başladığını aktardı.

Ignatius’a konuşan yetkililer, Orta Doğu’da gerilimin hızla artmasının ve İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıların açık uçlu bir savaşa dönüşme ihtimalinin israil içinde de tartışılmaya başlandığını belirtti. Petrol fiyatlarındaki artışın küresel ekonomik krize yol açabileceği yönündeki kaygıların da giderek büyüdüğü ifade edildi.

Ignatius’a konuşan bir israilli yetkili, “Elbette rejimi devirmek istiyoruz ancak bu tek amaç değil. Önemli askeri hedefler ortadan kaldırıldıktan sonra israil hedeflerine ulaşmış olacak” ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili, İran İslam Cumhuriyeti’nin teslim olmayacağını ancak ABD’nin şartlarıyla bir ateşkesi kabul etmesi için mesaj gönderebileceğini de dile getirdi.

Ignatius, görüştüğü yetkililerin soykırımcı israil Başbakanı adına konuşmadığını özellikle vurguladı. Benjamin Netanyahu’nun rejim değişikliğinde ısrarcı olduğunu ancak israil savunma kurumundaki bazı isimlerin, Gazze savaşında olduğu gibi Netanyahu’nun stratejik planlamalarına şüpheyle yaklaştığını yazdı.

Yetkililer ayrıca İran İslam Cumhuriyeti’nde rejimin çöküşüne dair herhangi bir belirti görmediklerini ve mevcut yönetimin yerine geçebilecek güçlü bir alternatif bulunmadığını ifade etti.

Öte yandan israilli savunma planlayıcılarının, Lübnan’da 1982’deki benzerine yakın geniş çaplı bir kara harekatı ihtimalinden de endişe duyduğu belirtildi.

Yetkililer ayrıca ABD’yi sonu belirsiz bir savaşa sürüklemenin ikili arasındaki ilişkilere zarar verebileceği konusunda da kaygı taşıdıklarını ifade etti.

İRAN: ATEŞKESE BİZ KARAR VERİRİZ

Devrim Muhafızları, savaşın seyrine ilişkin yaptığı açıklamada çatışmanın sona ermesine dair kararın İran tarafından verileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada bölgesel güvenliğin tek taraflı olamayacağı vurgulanarak, “Bölgede güvenlik ya herkes için olur ya da hiç kimse için olmaz” ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları ayrıca ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’na yaklaşmasını beklediklerini belirtti. Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan gemilerinin boğazdan geçtiğini iddia ettiği, ancak bu gemilerin saldırı korkusuyla bölgeden yaklaşık bin kilometre uzaklaştığı öne sürüldü.

İranlı askeri kaynaklar, ABD’nin USS Gerald R. Ford uçak gemisinin bölgeye yaklaşmasının da yakından takip edildiğini bildirdi.

İran basınına konuşan bir askeri yetkili ise Tahran yönetiminin petrol kartını kullanabileceği mesajını verdi. Yetkili, “İran İslam Cumhuriyeti aksi bir karar alınana kadar bölgede düşman ve müttefiklerine tek bir litre petrol ihracatına izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ: ABD İLE MÜZAKERE GÜNDEMİMİZDE DEĞİL

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerin artık İran’ın gündeminde olmadığını açıkladı ve Washington ile diyaloğun yakın zamanda yeniden başlamasını ihtimal dışı gördü.

Arakçi, ABD’nin PBS televizyonuna verdiği röportajda, “Amerikalılarla diyalog veya müzakere konusu artık gündemimize geri dönmeyecek. Çünkü onlarla müzakere konusunda çok acı bir deneyimimiz var” dedi.

Arakçi ayrıca herkesin, daha sonra açıklanacak olan İran İslam Cumhuriyeti’nin yeni lideri Seyyid Mücteba Hamaney’in konuşmalarını ve açıklamalarını beklediğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, füze saldırılarının sürdüğünü de vurgulayarak şöyle konuştu:

“Füze saldırılarımız devam ediyor. Gerektiği sürece ve gerekli görüldüğü her zaman onlara karşı füze saldırılarını sürdürmeye hazırız.”

Arakçi ayrıca ABD’nin İran’a yönelik ilk saldırı planının başarısız olduğunu savundu. Washington’un iki ya da üç gün içinde rejim değişikliği sağlayacağını ve hızlı bir zafer elde edeceğini düşündüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Arakçi, daha sonra denenmeye çalışılan diğer planların da başarısız olduğunu ifade etti.

Arakçi, Washington yönetiminin savaş konusunda açık bir karmaşa yaşadığını belirterek ABD’nin savaş için gerçekçi bir çıkış planına sahip olmadığını söyledi.

ABD’nin sözleri ile eylemleri arasında ciddi bir çelişki bulunduğunu belirten Arakçi, saldırıların küresel petrol fiyatlarını da etkilemeye başladığını ifade etti.

İranlı bakan, savaşın başlamasından bu yana ABD’nin hedeflerine ulaşamadığını ve on günün ardından Washington’un net bir stratejiye sahip görünmediğini sözlerine ekledi.

KALİBAF: ATEŞKES ARAMIYORUZ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ateşkes söylemlerine ilişkin İran İslam Cumhuriyeti’nin ateşkes arayışında olmadığını belirterek saldırgana sert bir ders verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kalibaf, bugün (salı) yaptığı açıklamada İran’ın ateşkes peşinde olmadığını ifade etti.

X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda İran’ın saldırgana sert bir ders verilmesi gerektiğine inandığını belirterek, böylece saldırganın bir daha İran’a saldırmayı aklından bile geçirmeyeceğini söyledi.

Kalibaf ayrıca İsrail yönetiminin varlığını sürdürmesini “savaş – müzakere – ateşkes ve ardından yeniden savaş” döngüsünün devam etmesine bağladığını ve bu yolla bölgedeki hakimiyetini pekiştirmeye çalıştığını ifade etti. Ancak İran’ın bu döngüyü kıracağını söyledi.

Öte yandan Kudüs Günü’nü Yaşatma Komitesi ve İntifada Merkez Komitesi Başkanı Tuğgeneral Ramazan Şerif, Dünya Kudüs Günü törenlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şerif, İran halkının bilgelikleri sayesinde mevcut hassas dönemi ABD ve soykırımcı israil için bir yenilgi sahnesine dönüştüreceğini söyledi.

Şerif ayrıca düşmanın saldırılarının ilk on gününde hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını, aksine İran’da ulusal birlik ve dayanışmanın daha da güçlendiğini belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge halklarının ve ordularının, İran silahlı kuvvetlerinin ABD ve israili hedef almasına destek verdiğine inandığını ifade eden Şerif, bunun sebebinin “düşmanların bu halklara hakaret etmesi ve zulmetmesi” olduğunu söyledi.

DOĞRU HABER