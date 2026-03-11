İran ordusundan dikkat çeken açıklama! ABD ordusunun bölgedeki operasyonel altyapısı yok edildi

  • İSTANBUL
İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat-4” operasyonunun 36’ncı dalgasında ABD’nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak’taki askeri üslerini hedef aldıklarını ve ABD ordusunun bölgedeki operasyonel altyapısının imha edildiğini iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'taki üslerine saldırdığını ve bu ülkelerdeki operasyonel altyapısını imha ettiğini öne sürdü.

İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 36. dalgasına ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Gerçek Vaat-4 operasyonunun 36. dalgasında Kadr, Hayberşiken ve Emad füzeleriyle ABD ordusunun operasyonel altyapısı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Bahreyn'deki 5. Filosu, Katar'daki El-Udeyd, Kuveyt'teki El-Udeyri ve Irak'ın kuzeyindeki El-Harir üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

