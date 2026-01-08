Tarım Kredi’de büyük indirim başladı! Duyan satın almak için koşacak
Tarım Kredi Kooperatif marketleri vatandaşlara indirim müjdesi vermeye devam ediyor. İşte Tarım Kredi 7-15 Ocak 2026 Aktüel Kataloğu...
15 Ocak’a kadar tüm Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde geçerli olacak kampanyada, mutfaktan temizlik malzemelerine kadar birçok kalemde dikkat çeken fiyatlar geçerli olacak. Piyasa fiyatı 500 TL’nin üzerine çıkan tereyağ 500 TL’nin altına düşerken 75 TL’den zeytin, 69 TL’den lor peyniri satışa çıkarıldı.
Orkide Mısır Yağı (5 L): 399 TL - Orkide Ayçiçek Yağı (5 L): 415 TL - Sek Rulo Tereyağı (1 kg): 439 TL - Torku Lor Peyniri (500 g): 69 TL - Marmarabirlik Sepet Zeytin (400 g): 75 TL
Ülker Çokokrem Kase (950 g): 175 TL - Knorr Çabuk Makarna (212 g): 49,90 TL - Galez İçli Köfte (200 g): 99,90 TL - Ömer Usta Kebap (160 g): 184,90 TL - Marmarabirlik Hiper (L) Vakumlu Zeytin (500 G): 139,00 TL - Cem Zeytin Kuru Sele Siyah Zeytin (400 G): 115,00 TL
Becel Klasik Kase Margarin (250 G): 39,90 TL - Türkel Közlenmiş Biber (680 G): 69,90 TL - Türkel Közlenmiş Patlıcan (510 G): 59,90 TL - Yakamoz Üzüm Sirkesi (3000 ML): 75,00 TL - Yakamoz Kolay Turşu (3000 ML): 49,90 TL - Knorr Çabuk Makarna Mac and Cheese (212 G): 49,90 TL -
Kaffka Osmanlı/Dibek Kahvesi (150 G): 39,90 TL - Eti Tutku Torba (210 G): 42,90 TL - Muni Ballı Tarçınlı/Hindistan Cevizli Yer Fıstığı Topu (80 G): 49,90 TL - Nutella & Go (28 G): 29,50 TL - Dudomi Noodle Çeşitleri (60 G): 24,50 TL - Pattes Patates Cipsi Çeşitleri (120 G): 37,90 TL -
Soli Automat Çamaşır Deterjanı (8 KG): 169,90 TL - Mr Oxy Fast Sıvı Çamaşır Deterjanı (1480 ML): 139,90 TL - Sleepy Sensitive Islak Havlu (3×90): 79,90 TL - Duru Güzellik Sabunu Çeşitleri (4×70 G): 49,90 TL - Cire Aseptine Dudak Bakım Kremi Çeşitleri: 69,90 TL -
