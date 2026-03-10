Tanju Özcan "Ya seve seve, ya s.. s..” diye küfür etmişti! Market yetkilisinin kararı şaşırttı

CHP'li belediyelerin rüşvet ve irtikap siciline bir yenisi daha eklendi. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ekibinin, şehirde faaliyet gösteren zincir marketleri yüksek fiyatlarla Belediye Şirketi Bolu Bel. Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile reklam sözleşmesi yapmaya zorladığı belirlendi.

"YA SEVE SEVE YA S... S... VERECEKSİNİZ" DEDİ

Market temsilcileriyle yüz yüze ve telefonda görüşme yaparak belediye şirketi üzerinden reklam sözleşmesi yapmaya zorlayan şüphelilerin, tehdit malzemesi olarak da Belediye'nin denetim yetkisini kullandıkları belirlendi. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, zincir marketlerin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde market yetkililerinin teklifi yüksek bularak kabul etmemesi üzerine Özcan, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız. Ya seve seve vereceksiniz ya da s** s** vereceksiniz" sözleriyle tehdit etti.

ŞAFAK OPERASYONUYLA ALINDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı irtikap soruşturması kapsamında CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli şafak operasyonunda gözaltına alındı.

Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜFÜR YEDİ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sözcü'den Saygı Öztürk, Özcan'ın Ya seve seve vereceksiniz ya da s** s** vereceksiniz" küfürleriyle tehdit ettiği market yetkilisi A.B.'nin kendisine yaptığı açıklamaları bugünkü köşesinde, şu şekilde aktardı:

“Para ve kapatma cezaları kayıtlara göre 2024 yılında oluyor. Aradan yaklaşık iki yıl geçtikten sonra soruşturma başlıyor. İfadeler bu yılın ocak ayı sonu, şubat ayının ilk haftasında alınıyor. Şirketler açıklama yapıyor, “Biz şikâyetçi değiliz”diye. O dönem adı geçen markette çalışan, şimdi de yine olaylarda adı sıkça geçen şirkette görevli kişinin de ifadesi alındı. En çok iddialar bu kişinin ifadesinde geçiyor. Adının açıkça yazılmasını istemeyen A.B’ye, sordum, “Siz belediyeden şikâyetçi oldunuz mu?” diye. Cevabı şöyle oldu:

'Ben şikâyetçi olmadım. Beni C. Savcısı ifadeye çağırdı. Hangi konuda ifadeye çağrıldığımı bile bilmiyordum. Belediye yetkilisiyle toplantıya katılanlardan birisi ben olduğum için ifadeye çağrıldığımı öğrendim. Bunu savcının karşısına geçtiğimde anladım. Şirket şikâyetçi olmadı, ben de o şirketten ayrılıp başka bir şirkette çalışmaya başlamıştım. Savcı, belediyeden şikâyetçi olup olmadığımı sorduğunda, şikâyetçi olmadığımı söyledim. Duydum ki Tanju Özcan içeri alınmış. Şoke oldum."