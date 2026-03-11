  • İSTANBUL
Ekonomi
Yeniakit Publisher
40 ilin ihracatı arttı! 10 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı
AA Giriş Tarihi:

40 ilin ihracatı arttı! 10 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı, ocak-şubat döneminde 10 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 40 ilde de ihracat artışı gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlık, şubat ayına ve yılın 2 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 4 milyar 287 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı.

İstanbul'u, 2 milyar 944 milyon dolar ve yüzde 3 artışla Kocaeli, 1 milyar 702 milyon dolar ve yüzde 17,7 yükselişle Bursa takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 850 milyon 929 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 404 milyon 578 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, 386 milyon 292 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 234 milyon 773 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı, 255 milyon 64 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 219 milyon 884 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

Bursa'nın ihracatında, motorlu kara taşıtları 642 milyon 863 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından, 323 milyon 526 bin dolarla kazanlar, makineler, 114 milyon 672 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar geldi.

İstanbul'un ihracatında, 436 milyon 882 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 325 milyon 738 bin dolarla Almanya ve 238 milyon 753 bin dolarla ABD izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 281 milyon 566 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından, 258 milyon 998 bin dolarla İngiltere ve 193 milyon 918 bin dolarla Slovenya geldi.

Bursa'nın en fazla ihracat yaptığı ülke, 270 milyon 791 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 262 milyon 167 bin dolarla Fransa ve 142 milyon 611 bin dolarla İtalya takip etti.

Buna göre, ocak-şubat döneminde 10 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 40 il de ihracatını artırdı.

