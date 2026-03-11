İsrail'in bilançosu ağırlaşıyor!

İsrail, İran'dan yapılan misillemeler nedeniyle toplamda 12 kişinin öldüğünü, 7'si ağır 200 siyonistin ise yaralandığını duyurdu.

İşgal ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan her gün aralıklarla füze atıldığını, eş zamanlı olarak Lübnan’da bulunan Hizbullah'ın tanksavar ve kısa menzilli füzeleriyle misillemeler yaptığına işaret edildi.

Yapılan misillemelerde İran'ın kullandığı mühimmatlara dikkat çekilen açıklamada, ABD-israil saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran’ın attığı füzelerin yaklaşık yarısının çok başlıklı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'ın misillemelerinde 12 kişinin öldüğü, 7'si ağır 200 kişinin yaralandığı iddia edildi. Ancak rakamların bundan çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

1929 Siyonist yaralı

Son olatak israil Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı savaşın başlamasından bu yana 1929 israilli yaralının hastanelere sevk edildiğini duyurmuştu.

İran İslam Cumhuriyeti ise kendisine yönelik ABD-israil saldırılarına karşılık olarak, israili balistik füzeler ve gelişmiş insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Fars Haber Ajansı, Rus istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde soykırımcı israilin savaşın ilk üç gününde verdiği askeri kayıplara ilişkin dikkat çekici veriler yayımladı.

Habere göre israil ordusu ve güvenlik kurumları ağır kayıplar verdi. Fars’ın aktardığına göre söz konusu kayıplar arasında 198 Hava Kuvvetleri subayı, 78 Şin Bet (İç İstihbarat) ajanı, 32 Mossad ajanı, 6 general, 423 yedek kuvvet personeli, 11 nükleer bilim insanı ve 462 asker bulunuyor.