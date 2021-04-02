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Ekonomi Tarım Kredi Ramazan hazırlıklarını tamamladı
Ekonomi

Tarım Kredi Ramazan hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), Ramazan ayının bereketini paylaşarak artırmak isteyen kişiler ve kurumlar için erzak paketleri ile alışveriş yardım kartları hazırladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:56:00 -
Tarım Kredi Ramazan hazırlıklarını tamamladı

Genel Müdür Fahrettin Poyraz, çiftçinin ürettiği tarımsal ürünleri içeren erzak paketlerini kurumların ve vatandaşların talepleri doğrultusunda temin ettiklerini söyledi.

1.500 kuruma hizmet

Tarım Kredi kooperatiflerinin hacminin ve satış faaliyetlerinin günden güne arttığının altını çizen Poyraz, Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, bakanlıkların il teşkilatları, belediyeler, üniversiteler, cezaevleri başta olmak üzere ülke genelindeki yaklaşık bin 500 kurumun gıda veya tarımsal girdi ihtiyacını karşıladıklarını aktardı. Poyraz, faaliyetlerini ‘tarladan sofraya’ vizyonuyla yürüten Tarım Kredi’nin bir yandan marketlerle vatandaşların gıda gereksinimlerini karşıladığını bir yandan da ülke genelindeki kurumların ihtiyaçlarını temin ettiğini dile getirdi.

Hedef 2 milyon paket

2020’de valiliklerden kaymakamlıklara, belediyelerden sosyal yardım kuruluşlarına Tarım Kredi markalı yaklaşık 1 milyon 300 bin erzak paketinin arz edildiğini hatırlatan Poyraz, “Hedefimiz bu rakamı 2 milyona çıkartmaktır” dedi.

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