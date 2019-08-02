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Tarım Kredi Ortak Kart ile çiftçinin hayatı kolaylaşacak

Tarım Kredi Ortak Kart Projesi’nin ilk uygulaması pilot bölge seçilen Trabzon’da gerçekleştirildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:46
Tarım Kredi Ortak Kart ile çiftçinin hayatı kolaylaşacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve PTT AŞ iş birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi’nin ilk uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla pilot bölge Trabzon’da gerçekleştirildi.

Bakan Turhan, Tarım Kredi Ortak Kart Projesi’nin birçok süreci daha da hızlı şekilde çözüme kavuşturacağını söyledi.

Turhan, şöyle konuştu: “Hali hazırda tarım kredi kooperatiflerinin ayni ve nakdi kredi onaylarındaki senet süreçleri, PTT’nin sağladığı pratik çözümlerle ortadan kalkıyor. 500 binden fazla çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak PTT bank uygulamasının altyapı çalışması tamamlandı, testleri yapıldı. Artık kullanım zamanı ülkemize, milletimize çiftçilerimize hayırlı olsun. Yüzler güldükçe, ocaklar tüttükçe, çarklar döndükçe, yollar uzandıkça, köprüler yükseldikçe, yollarımız tüm ülkede ağ gibi örüldükçe hedeflerimize daha emin adımlarla ilerleyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

9 milyon evrak ortadan kalkacak

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Bu kart ile biz 9 milyon evrakın israf olmasını önleyeceğiz ve dijitalleştiriyoruz, sistemi elektronikleştiriyor en ileri teknoloji ile çiftimize hizmet getiriyoruz” diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da değişen çağın ve dijitalleşen ortamın, çiftçi ile vatandaşın hayatını kolaylaştırma anlamında bir fırsata dönüştüğünü vurguladı.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:46
  1. Trabzon
  2. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
  3. Tarım Kredi Kooperatifleri
  4. PTT AŞ
  5. PTT
  6. Tarım Kredi Ortak Kart Projesi
  7. Cahit Turhan
  8. Kenan Bozgeyik
  9. Fahrettin Poyraz

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