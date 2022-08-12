Tarım Kredi marketleri nerede var? En yakın Tarım Kredi marketi nerede sorgula adresi:
15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'u aşkın temel tüketim ürününde indirim yapılacak. Peki, hangi illerde Tarım Kredi Marketi var? Tarım Kredi Marketi hangi il ve ilçelerde var? En yakın Tarım Kredi Marketi adresi:
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatılıyor. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak. Peki en yakın Tarım Kredi marketi nerede, adresi?
Tarım Kredi marketleri nerede var? En yakın Tarım Kredi marketi nerede sorgula adresi:
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