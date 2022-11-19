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Ekonomi

Tarım Kredi Market yumurta indirimini açıkladı! Tarım Kredi yumurta fiyatları 2022

Tarım Kredi Kooperatif Market Kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesini paylaşmaya devam ediyor. Enflasyonla mücadele kapsamında, yaz aylarının son günlerinde Tarım Kredi Market'te indirim kampanyaları başlamıştı. Tarım Kredi Market tarafından yapılan son açıklamaya göre, yumurta indirimli olarak satışa çıkacak. İşte kooperatif Marketlerinin en son paylaştığı son dakika yumurta fiyatları indirimi...

Yeniakit Publisher
2022-11-19 21:25:00 - 2022-11-19 21:45:41
Tarım Kredi Market yumurta indirimini açıkladı! Tarım Kredi yumurta fiyatları 2022

Enflasyonla mücadele için temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatları aşağı çeken Tarım Kredi Market, indirim kampanyalarına devam ediyor. Türkiye genelindeki şubelerinde indirimleri raflara dizen ve müşterilerle buluşturan Tarım Kredi Market, belirli aralıkla geçerli olacak indirimlere her geçen gün yenisini ekliyor. Tarım Kredi Market’in açıklayacağı indirimler büyük bir merakla beklenirken, 18 Kasım 2022’den itibaren geçerli olacak olan ve 30 Kasım 2022’ye kadar müşterilere sunulacak yeni indirim belli oldu.

Tarım Kredi Market İndirimli Yumurta Fiyatı

Tarım Kredi Market tarafından yapılan son duyuruya göre, 18-20 Kasım 2022 tarihleri arasında, 10’lu yumurta uygun fiyatlı olarak satışa sunulacak. TKK Gezen Tavuk Yumurta 10’lu 30,50 TL fiyat etiketiyle müşterilerin karşısına çıkacak. Tarım Kredi Market tarafından kampanyaya dair yapılan açıklamada ”TKK 10’lu Organik Yumurta ve TKK 10’lu Gezen Tavuk Yumurta indirimli fiyatıyla 18-30 Kasım tarihine kadar tüm mağazalarımızda.” ifadeleri kullanıldı.

tarim kredi market yumurta indirimi 1

Tarım Kredi Market İndirimleri Açıklamaya Devam Ediyor

Tarım Kredi Market’in duyuracağı indirimler büyük bir ilgiyle takip edilirken, her geçen gün farklı bir üründe yeni indirim kampanyaları duyurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda, TKK organik yumurta 10’lu da 32,50 TL’den satışa çıktı. Bu indirim de 18 Kasım 2022’de başlayacak ve 30 Kasım 2022’de sona erecek.

Tarım kredi 30'lu yumurta fiyatı için henüz açıklama yok. Tarım Kredi haberleri, güncel son dakika gelişmeleri olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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