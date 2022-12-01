Tarım Kredi Kooperatif Market yeni 1-15 Aralık güncel 'indirimli ürünler' listesi: Ayçiçek yağı indirime girdi
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile kurulan ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapabilme imkanı sunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde 1-15 Aralık tarihi arasındaki katalog yayınlandı. Kahvaltılıktan içeceğe birçok üründe fiyatlarda düşüş yaşandı. Ayçiçek yağında büyük indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi, fiyatlarını paylaştı
1-15 Aralık 2022 tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden indirimli ürünlerin satışlarının gerçekleşeceği belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise indirimi talimatında yer alırken Kasım ayında birçok ürünün indirimli olarak raflarda yer alacağını belirtti. Çay, süt, şeker, deterjan, ayçiçek yağı, et ve peynir ürünlerinde dev indirim başladı.
Son dönemde fiyatı en çok tartışılan ürün olan ayçiçek yağı, Tarım Kredi Marketlerdeki fiyatı dikkat çekti.
Tarım Kredi Kooperatifi'nden ayçiçek yağında dev indirim!
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