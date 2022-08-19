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Ekonomi Tarım Kredi kampanya: Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022
Ekonomi

Tarım Kredi kampanya: Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022

Başkan Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili son dakika açıklaması sonrası Tarım Kredi marketleri indirimli ürünleri merak ediliyor. Haftanın indirimli ürünlerinden yararlanmak isteyenler Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler neler, kredi kooperatif ürün kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. Peki, Tarım ve Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürünler hangileri, ayçiçek yağı, zeytinyağı, un, şeker ve süt fiyatları ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-08-19 15:42:00 - 2022-08-19 15:44:49
Tarım Kredi kampanya: Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022

Tarım Kredi marketleri indirimli ürünleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları sonrası gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre Tarım Kredi'de market ve depo sayısı artacak. Kampanya kapsamında 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibariyle indirimli fiyat uygulanmasına geçildi. İşte detaylar

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETi İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 19 AĞUSTOS 2022 CUMA

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçildi.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN İNDİRİM UYGULANACAK ÜRÜNLER ŞUNLAR:

"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

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