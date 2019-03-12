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Tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2018’de arttı

Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2018 yılında yüzde 12,6 arttı.

12 Mart 2019 Salı 10:18
Tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2018’de arttı

Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2018 yılında yüzde 12,6 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı tarımsal işletme işgücü ücret yapısı verilerini açıkladı. Bun göre; tarımsal işletmelerde 2018 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artarak 74 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 14,0 artarak 2 bin 117 TL oldu. Mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 11,9 artış göstererek 67 TL olurken, erkek işçi ücretleri de yüzde 12,1 artış göstererek 82 TL oldu.


Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, kadın işçiler için yüzde 5,8 oranında artarak bin 668 TL ve erkek işçiler için ise yüzde 13,9 artarak 2 bin 187 TL olarak gerçekleşti.


Seçilmiş faaliyet türlerine göre mevsimlik işçilere ödenen günlük ücretlere bakıldığında, en fazla mevsimlik işçi çalıştırılan faaliyetlerden, çapalama hizmetleri için kadın işçilere 62 TL, erkek işçilere 65 TL, hasat hizmetleri için kadın işçilere 71 TL ve erkek işçilere ise 78 TL olarak gerçekleştiği görüldü.



Mevsimlik kadın işçilerde en yüksek günlük ücret Giresun ilinde gerçekleşti


Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 95 TL ile Giresun, erkek işçiler için ise 120 TL ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ise, kadın işçiler için 42 TL, erkek işçiler için 53 TL ile Hatay ilinde oldu.



Sürekli erkek işçilerde en düşük aylık ücret Kilis ilinde gerçekleşti


Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, kadın işçilere 2 bin TL ile Eskişehir’in, erkek işçilere 3 bin 203 TL ile Çanakkale’nin en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, kadın işçiler için bin 467 TL ile Aydın, erkek işçiler için ise bin TL Kilis ilinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:18
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