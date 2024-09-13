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Yerel Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-09-13 13:32:00 -
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile fıstık yüklü traktör çarpıştı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun Tülmen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin K.'nın (22) kullandığı 01 ALU 283 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, aynı istikamette seyreden Osman B. (68) yönetimindeki 63 ZF 031 plakalı fıstık yüklü traktörle çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile aynı araçtaki 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ali M.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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