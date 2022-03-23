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Yerel Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Belirlemelere göre 17 kişi...
Yerel

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Belirlemelere göre 17 kişi...

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada, 17 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 09:41:00 -
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Belirlemelere göre 17 kişi...

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada, 17 kişi yaralandı.

Kaza, Suluova ilçesi Yıldızköy yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Suluova ilçesinden Oluz köyüne gitmek için yola çıkan işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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