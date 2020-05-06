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Aktüel

Tarım ilacı kayısı ağaçlarını kuruttu

Malatya’da tarım ilacından olumsuz etkilendiği iddia edilen yüzlerce kayısı ağacı, kurumakla karşı karşıya kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 23:05:26 -
Tarım ilacı kayısı ağaçlarını kuruttu

Malatya’da tarım ilacından olumsuz etkilendiği iddia edilen yüzlerce kayısı ağacı, kurumakla karşı karşıya kaldı.


Dünya kayısı baş kenti olarak bilinen Malatya’da kayısı bahçelerinde Mart ayı itibariyle başlayan bakım çalışmaları sürerken, Kale ilçesinde ’Çiçek monilyası ve çil ile mücadele’ kapsamında bahçelerinde ilaçlama yapan bazı üreticilerin kullandığı tarım ilacının yüzlerce kayısı ağacını olumsuz etkilediği ileri sürüldü. İlçeye bağlı Kıyıcak Mahallesi’nde 50 yıldır kayısı üreticiliği ile uğraşan Cevat Dursun Başdemir, şu ana kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi. Bin 500 kök kayısı ağacı olduğunu ve ilk çiçekleme döneminde kendisine tavsiye edilen bir tarım ilacını kullandığını ifade eden Başdemir, "Yapılan ilaçlama sonrasında ağaçlarımızı monilya hastalığı vurdu. Bu hastalıktan dolayı ağaçlarımız kuruma ile karşı karşıya kaldı. Üç ayrı ilacı karıştırarak şuan ki duruma getirebildik. Normal ilaç kullanan bitişik bahçelerde hiç bir sorun yok, hastalık yoktur. Bizimle birlikte aynı ilacı kullanan üreticilerin bahçelerinde de durum aynı. Mağdur olduk, bizlere bir kolaylık sağlanmalı. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

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