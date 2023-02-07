Tarım Bakanı Kirişci'den deprem sonrası baraj açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 00.30'da Adana'da yaptığı açıklamada; "Adana'mızda da Seyhan ve Çatalan Barajları'mızda hiçbir problem ve risk bulunmamakta" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgesi Adana'da, saat 00.30'da açıklama yaptı. Kirişci şunları söyledi:

"Bu depremin özelliği sınırı aşan deprem olarak bilinmesidir. Sadece 10 ilimizi etkilemiş olması değil; aynı zamanda komşu ülkeler, başta Suriye olmak üzere Ürdün ve Ortadoğu'da etkisini göstermiş bir depremdir.

Bu depremin başka bir özelliği daha var. Genellikle 3 ili etkileyen depremler olurdu. Ama burada birbirine komşu bir lokasyon olarak da 10 ilde deprem olması… Böyle birbirine ilk koşanlar komşu iller olur. Komşu ilden bir destek görememe veya her ilin kendi sorununu çözme çabası içerisine girmesi de kaçınılmaz noktaya gelmektedir. Biz sabahleyin 7'de Ankara'dan havalanandık, Hatay'a gitmek üzere yola çıkmıştık. Ama Adana'ya inmek ve Adana'dan sonra Hatay'a karayoluyla erişmek durumunda kaldık. Özellikle arama kurtarma ekipleri veya teknik yardımlar; bu bir olumsuzluk olarak da kendini gösterdi.

"Hayvanlar için çadır gönderdik"

Ülkemizin uzun bir aradan sonra 40'ın üzerinde ilde kar yağıları başladı. Kar yağışının olmadığı yerlerde aşırı yağmur diyebileceğimiz yağışlar ki, müşahede ettik bu da çalışmaları zorlaştırmaktadır. Bu akşam özellikle insan kaynakları noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarından müteşekkil ve bakanlığımızın il ve ilçe teşkilatlarında görev alan personelimizle birlikte 5664 sahada hizmet veren insan kaynaklarımız, bin 98 olan araç sayımız da an itibariyle bin 221'e yükselmiş oldu.

Konaklattırma kapasitesi 6 bin 700'dür. Sadece insanlarımızın konaklaması değil aynı zamanda da bu depremden zarar gören büyükbaş küçükbaş hayvanlarımız var, bu hayvanlar için de bin adet çadır 10 ilimize gönderilmiş durumdadır. Deprem esasında yaralanan hayvanlarımızın kesimi için de veteriner hekimlerimiz marifetiyle gerçekleştirmiş olduk. Et ve Süt Kurumu da kesilen hayvanlarla ilgili kendi alımlarını yapmış oldu.

Adana'mızda da Seyhan ve Çatalan Barajları'mızda hiçbir problem ve risk bulunmamakta. İkinci depremle birlikte vatandaşlarımız da panik oluştu. Evlerine girmekten imtina eder hale geldiler. Onlara sunmuş olduğumuz fuar alanlarımız, kamu kuruluşlarımıza ait okullar ve misafirhaneler de 900 bin vatandaşımıza hizmet eder hale geldi."