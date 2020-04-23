Tarım arazilerinin taksitleri ertelendi

Kurum, yeni düzenlemeye ilişkin, “Hazırladığımız yeni tebliğ ile 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli ve taksitlerini herhangi bir zam veya faiz uygulamadan 3 ay süreyle erteleyeceğiz. 2/B ve tarım arazileri satışlarında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ödemesi gereken toplam 156 milyon lira borç tutarını herhangi bir zam veya faiz uygulamadan ve başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz” dedi. Tebliğ ile Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ödemelerinin de düzenlendiğini açıklayan Kurum, “Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin de ecrimisil ödemelerini 3 ay süreyle erteliyoruz” açıklamasında bulundu.