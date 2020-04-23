  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Tarım arazilerinin taksitleri ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ile Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ecrimisil ödemelerinin 3 ay süreyle ertelendiğini açıkladı.

2020-04-23 11:38:00 -
Tarım arazilerinin taksitleri ertelendi

Kurum, yeni düzenlemeye ilişkin, “Hazırladığımız yeni tebliğ ile 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli ve taksitlerini herhangi bir zam veya faiz uygulamadan 3 ay süreyle erteleyeceğiz. 2/B ve tarım arazileri satışlarında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ödemesi gereken toplam 156 milyon lira borç tutarını herhangi bir zam veya faiz uygulamadan ve başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz” dedi. Tebliğ ile Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ödemelerinin de düzenlendiğini açıklayan Kurum, “Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin de ecrimisil ödemelerini 3 ay süreyle erteliyoruz” açıklamasında bulundu.  

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı