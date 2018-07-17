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Tarikatlara Osmanlı tipi statü

FETÖ, Adnan Oktar ve daha birçok sapkın yapılanmaların, vatandaşlarımızın dini duygularının sömürmesinin önüne, tarikat ve cemaatlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nda temsil edilmesiyle geçileceği belirtiliyor.

17 Temmuz 2018 Salı 11:50
Tarikatlara Osmanlı tipi statü

 HAKKI BİLİR/ İSTANBUL   Tarikat ve cemaatlere; Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında temsil imkanı sağlanır, legal sahada faaliyette bulunmaları için yasal düzenlemeler hayata geçirilirse FETÖ ve Adnan Oktar grubu gibi sapkın yapılanmaların, vatandaşların dini duygularını sömürmesinin önü alınmış olur.

İslam dininin öğretilerini şahsi çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen bazı sapkın gruplar milletimizin manevi hassasiyetlerini şahsi çıkarlarına tahvil edebiliyor.

DENETLEME DİYANETE

Konu ile ilgili Akit’e konuşan ilahiyatçılar ve hukukçular, tarikat ve cemaatlerin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermesinin şeffaflık açısından önemli olduğunu belirttiler.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, şu değerlendirmede bulundu: “Tekke ve zaviyelerin kapatılması ile bunlar tamamen kontrolsüz kaldı. Yer altına indi. Bu iş istismar edilmeye başlandı. Devlete karşı milletin dini duyguları kullanılarak, isyan örgütleri oluşturma zemini hazırlandı. FETÖ ve Adnan Oktar bunun en bariz örneğidir.

Tarikatların şeffaflaşması noktasında Osmanlı modeline dikkat çeken Bayraktutar, “Devletle çatışanlar tarikat değil hıyanet örgütleridir. Çok samimi tarikatlarımız da var. Bunların da korunması adına, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde olur, devletin farklı bir biriminde olur; Osmanlı’daki gibi bir meşayih makamı oluşturularak, temsil edilmelerinin önü açılmalıdır. Böylece devlet, tarikatların faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ DÜZENLEME ŞART

Avukat Ali Osman Bağırgan ise şunları dile getirdi: “Tekke ve zaviyelerin kapatılması sonrası tarikat ve cemaatler üzerinde kontrol denetim mekanizması kalktı. Bu durumda çeşitli yapılanmaların doğmasına sebebiyet verdi.

Devletin tarikatlar noktasında acilen bir düzenlemeye gitmesi gerektiğini belirten Bağırgan, “Diyanet İşleri Başkanlığı çok titiz bir çalışma yürüterek, makul tarikat ve cemaatleri çatısı altına almalı. Onlara bir temsil makamı vermeli. Bu sayede milletimizin dini hassasiyetlerini sömüren yapılanmaların ortaya çıkması engellenir. Böylece tarikatlar ve cemaatlerin faaliyetleri şeffaf hale gelir. Vatandaşlarımız da kötü niyetleri insanlar tarafından manipüle edilmemiş olur.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 11:50
  1. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar
  2. Ali Osman Bağırgan
  3. FETÖ
  4. Adnan Oktar
  5. tarikatlar

YORUM YAZ

  • Dindar Kürt Dindar Kürt 11 dk önce
    ilahiyatçıların%70ehli sünnetin ittikadi konularında cemaatlerleayri düşünüyor hatta ilahiyatçıları sapıkzihniyet olarak giriyorlar cemaatler.peki bu fikir ayrılıklarınınasıl çözeceksiniz.
  • yusuf toygunyusuf toygun32 dk önce
    bir aksi soru:) peki ya dinin hiç kötüye kullanmayan ve kurana uygun cemevleri ne olacak, onlar her zamann olduğu gibi dil uzatanınn yanacağı, el uzatanın elinin kırılacağı layüsel varlıklarının sürdürecekler mi?
  • semasema25 dk önce
    Ne fetö ne Oktar işlerini gizli yapmadı. 40 sene seyret, sonra yok şöyle yok böyle.
  • gerçek tarikatlargerçek tarikatlar10 dk önce
    Gerçek tarikatlar sahte tarikatlardan, gerçek şeyhler sahte şeyhlerden fefrik edilip ayrılmalıdır. Bunun çalışmasını Diyanet üstlenmelidir. Milletin kafa karışıklığını gidermeli tarikat eğitimi almak isteyen vatandaşlarımıza yol göstermelidir. Akl-ı selim olan vatandaşlar gerçek olanla sahte olanı ayırt edebilsede herkes bunu yapamıyor. Yapamayan kardeşlerimize yardımcı olmak lazımdır. Diyanet bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır.
  • ENGİN CANENGİN CAN30 dk önce
    .... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
  • yusuf toygunyusuf toygun34 dk önce
    ulviyeti, deniyette temsil etme çabası...allah encamımızı hayreyleye...demedik mi fetö fikri bir hakettir, onun dini, ilmi ve fikri fakülteleri tesbit edilip reddedilmedikçe o yaşayacaktır, diye...işte yaşıyor, fetö, islamda reform yaparken, fetöyüelleri çatlarcasına alkışlayan diyanet değilmiydi?...diyanet, fetöyü alkış hummarıyla sarmaş dolaşken onlarailmi ve fikri reddiyeler neşreden tarikatler bugün fetönün dini anlayışının temsil makamı olan diyanete bağlanacak...yani din, dinle bağı meşkuk ihlassız bir kurumun iradesine teslim edilecek. yani din, devletin resmi görüşüne bir dolgu malzemesi olarak kullanılacak, yani"bizantinizm" hayırlı olsun (!)
  • DarbesavarDarbesavar47 dk önce
    diyaneti tanımayan tarikatlar nolacak...ne şeyhülislam ne halife var. diyaneti kimse ciddiye bile almaz. görmüyor musunuz biri mehdi diğeri kainat imamı beriki mutlak müctehid diğeri mürşidi kamil. diyanet ne ki bunlar için... teklif komik olmuş.
  • AHMETAHMET37 dk önce
    HİÇ BİRİNE STATÜ VERİLMESİNLHEPSİNİ MAL VARLIĞINA EL KONSUN.DİYANET İŞİNİ DOĞRU YAPSIN. FETÖCÜ ADNANCI SÜLEYMANCI MENZİLCİ NE BUNLAR YA.. ÇALIŞMADAN PARA TOPLA...ÇOCUKLARI TACİZ ET...
  • BilalBilal14 dk önce
    İşlerin buraya geleceğini biliyorduk tabiki. Devlet  ... sadece kendiyle uyumlu cemaatlere yaşam hakkı sunmak istiyor.Kötü niyetli insanlardan koruma, osmanlı tipi işin kılıfı. Bakalım kendilerine ehli sünnet diyen tarikat ehli hangi gönül rahatlığıyla laik-demokratik düzenin bir kurumu olan diyanetin kontroluna girecek? Bence tarikatler kendi ayaklarına sıktılar, yeni yeni ortaya çıkıyor....
  • Muhammed musab Muhammed musab 44 dk önce
    Haberin içeriğinde samimi tarikatlar var denmiş ne samimisi ya bunların hepsi yok edilmeli şeyhlerini ilahlastiran bunlar dine bidat sokan bunlar lütfen bunlar da diğerleri gibi büyümeden yok edin çevrem de dini tebliğ etmeye çalışıyorum adamlar direk tarikatçı isen uzak dur bizden diye tepki veriyorlar bunların dine verdiği zarar gayrı müslimlerden daha fazla...
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