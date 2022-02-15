Tarihten gelen nefret! 'Savaş çıksa da Ukrayna’ya yardım edeceğiz'

Kallas, “Estonya devleti Ukrayna’ya ve Ukrayna halkına destek veriyor ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırganlığı savaşa dönüşse de yardım sağlamaya devam edecek. Ukrayna’ya destek verdiğimiz zaman sürekli müttefiklerimize danışıyoruz” diye açıkladı.

Estonya için doğrudan tehdit yoksa da savaşın siber ve iç güvenlik, enerji ve ekonomi üzerindeki yan etkilerin ve olası sığınmacı akınının dikkate alınması gerektiğini kaydeden Başbakan, “Estonya, savaşın yan etkilerini yumuşatmak için eylem planımıza uygun olarak hazır olma seviyesini yükseltti. Tüm insanlarımızı, şirketlerimizi ve kurumlarımızı, Ukrayna’daki krizin, her birimizi etkileyecek askeri saldırıya dönüşmesi durumunda ne yapabilecekleri üzerinde düşünmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, Estonya’nın Kiev Büyükelçiliğinin çalışmaya devam edeceğini ve Ukrayna’dan ayrılmak isteyen Estonya vatandaşlarına yardım edeceğini açıkladı.

Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, Ukrayna etrafındaki gerilimin yakında daha fazla artabileceğini söyledi. Laanet, Ukrayna’ya desteklerini sürdüreceklerini ve Ukraynalı askerleri eğiten uzmanlarını ülkeden çıkarmayacaklarını belirterek, “Estonya, müttefikleriyle birlikte gelişmeleri yakından takip ediyor ve müttefiklerin bölgemize desteği garanti. İngiltere geçen hafta, Estonya’ya ek birlikler yönlendirmeye hazır olduğunu doğruladı” dedi.

Tarihten gelen düşmanlık

Uzun süre Rusya tarafından kontrol edilen Estonya 28 Kasım 1917'de bağımsızlığını ilan ederek Sovyetlere karşı ayaklandı. Çatışmalar sonrası varılan anlaşmada bağımsızlığını kazandı.

Haziran 1940 tarihinde Estonya bu sefer Sovyetler Birliği tarafından işgal edildi. 1941-1944 arasındaki Alman işgali dışında 1991'e kadar olan dönemde Estonya Sovyet egemenliğinde kaldı. Estonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sovyetler Birliği'nin en zengin cumhuriyetlerinden biriydi.

Estonya Sovyetler Birliği'nden ilk ayrılan ülke olarak tarihe geçti. 20 Ağustos 1991 tarihinde, Sovyetler Birliği'nin çökmesi ile birlikte Şarkı Devrimi'yle bağımsızlığını tekrar ilan etti. 31 Ağustos 1994'te Rus askerlerinin ülkeden çekilmesi ile Estonya tamamen bağımsız bir ülke oldu.