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Tarihte bir ilk! Ulaştığı değer dudak uçuklattı

Dünya tarihinde bir şirket ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:44
Tarihte bir ilk! Ulaştığı değer dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde ABD’de son finansal sonuçlarını açıklayan teknoloji devi Apple geçtiğimiz dakikalarda 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak adını tarihe yazdırdı.

Hisse başına 207 doları gören Apple hisseleri sayesinde teknoloji devi 1 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmayı başardı. 

KENDİ APP'İNDE 1 TRİLYON 

Apple'ın rekoru kendi borsa aplikasyonuna böyle yansıdı. Verileri Yahoo Finance'den alan uygulamaya göre, hisseler 207 doları görerek Apple'ın değerini 1 trilyon dolara taşıdı.

NET KAR VE GELİRİ YİNE ARTMIŞTI 

Apple'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, bu senenin nisan-haziran dönemi bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 45,41 milyar dolar gelir elde etmişti.

NET KAR YÜZDE 32 ARTIŞTA 

Firmanın net karı da geçen yılın nisan-haziran döneminde 8,72 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 11,52 milyar dolara çıkarak yüzde 32,1 artış gösterdi. Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 1,67 dolardan 2,34 dolara tırmandı.

41 MİLYON 300 BİN IPHONE SATIŞI 

Apple'ın iPhone akıllı telefon ve iPad tablet satışları da aynı dönemler itibarıyla artış kaydetti. Buna göre, söz konusu dönemde iPhone satışları yüzde 0,6 artarak 41 milyon 300 bine, iPad satışları da yüzde 0,9 yükselerek 11 milyon 553 bine ulaştı. Mac satışları ise yüzde 14 azalarak 3 milyon 720 bine geriledi.

YAN GELİRLERİ DE ZIPLADI 

Şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir bu dönemde yüzde 31,4 artışla 9,55 milyar dolara çıktı. Apple TV ve Apple Watch gibi ürünlerden elde edilen gelir de yüzde 37 artarak 3,74 milyar dolar oldu.

HİSSELER YÜZDE 3,9 ARTTI 

Apple'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin üstünde ve olumlu gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı. Salı gününü 190,29 dolardan kapatan Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 3,9 artışla 197,67 dolara kadar tırmanmıştı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:44
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