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Tarihin sıfır noktasına "nanoteknolojik örtüyle" koruma

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe Ören Yeri'nin üzeri, İkinci Yüz Günlük Eylem Planı çerçevesinde nanoteknolojiyle üretilen ve kendi kendini yenileyebilen membran örtülerle kapatıldı- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Bu bölgenin 12 bin yıllık tarihini korumak adına en iyisini yapmaya çalıştık. Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında 10 milyon avro harcadık"- "Bu yatırım misliyle Şanlıurfa'ya ve ülkemize dönecek, Türkiye'nin tanıtımına eşsiz katkılar sağlayacak"

08 Mart 2019 Cuma 10:23
Tarihin sıfır noktasına "nanoteknolojik örtüyle" koruma

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe Ören Yeri'nin üzeri, İkinci Yüz Günlük Eylem Planı çerçevesinde nanoteknolojiyle üretilen ve kendi kendini yenileyebilen membran örtülerle kapatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca üstlenilen "Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi" kapsamında, ören yerinde kullanılacak çatı örtüleri tamamlandı.

Çatı örtülerinde membran kullanılmasına Almanya'da gerçekleştirilen bir yarışma sonucunda karar verildi.

Örtüler nanoteknolojiyle üretildiğinden kendi kendini yenileyebiliyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe Ören Yeri'nin çelik konstrüksiyon çatı örtüleri, paratoner özelliği de taşıyor.

Olası bir depremde yapıda oluşabilecek oturma ve çökmeleri tespit etmek amacıyla özel bir deprem izolatörünün devreye alınması da proje kapsamında yer alıyor. 2 bin 400 metrekare alanı koruyacak nanoteknolojik örtülere, arkeolojik kazılar sonrası ortaya çıkabilecek ilave alanları kaplayacak şekilde eklemeler yapılabiliyor.

Dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden olan Göbeklitepe'de ve şehir içinde yapılan yatırımlarla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Şanlıurfa'ya toplam kültür yatırımı 10 milyon avroya ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğuş Holding de Göbeklitepe Ören Yeri'ne yönelik projenin diğer paydaşları arasında yer alıyor.

- "Göbeklitepe'de tarih yeniden yazıldı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle topyekün kalkınmış bir Türkiye hedeflediklerini belirten Varank, tüm bölgelerin potansiyelini değerlendirdiklerini, büyümeye ve kalkınmaya olabilecek katkılarını azami seviyeye çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa her açıdan müstesna bir kültür, ilim ve tarih havzasının üzerinde yer alıyor. Göbeklitepe'de tarih yeniden yazıldı, dünya tarihini değiştiren muazzam bir mirastan bahsediyoruz. Bu bölgenin 12 bin yıllık tarihini korumak adına en iyisini yapmaya çalıştık. Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında 10 milyon avro harcadık. Bunun 8,3 milyon avrosunu doğrudan Göbeklitepe Ören Yeri ile ilgili harcamalar oluşturdu. Geri kalan kısım, şehir içindeki tarihi binalar ve çevre düzenlemelerine aktarıldı. Bu yatırım misliyle Şanlıurfa'ya ve ülkemize dönecek, Türkiye’nin tanıtımına eşsiz katkılar sağlayacak."








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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:23
  1. Göbeklitepe
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Şanlıurfa
  4. Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi

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