Tarihin en kanlı uyuşturucu baskını: Ölü sayısı 119’a çıktı
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde hızla yayılan ve kentleri ili geçiren Comando Vermelho adlı suç örgütüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ölü sayısı 4'ü polis 119’ a çıktı. Operasyon tarihin en kanlı uyuşturucu baskınlarından biri kayıtlara geçti.
Brezilya’da Comando Vermelho adlı suç örgütüne düzenlenen kanlı baskında ölü sayısı her saat artıyor. Polis sözcüsü Felipe Curi, düzenlediği basın toplantısında, gözaltına alınan kişi sayısının 113'e yükseldiğini, ölü sayısının ise 4’ü polis 119 çıktığını açıkladı.
Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro ise "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan 2 bin 500 polisin 32 zırhlı araçla operasyon düzenlendiğini belirtti.
Castro, güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini belirterek bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.
