  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Tarihin en kanlı uyuşturucu baskını: Ölü sayısı 119’a çıktı
Dünya

Tarihin en kanlı uyuşturucu baskını: Ölü sayısı 119’a çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tarihin en kanlı uyuşturucu baskını: Ölü sayısı 119’a çıktı

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde hızla yayılan ve kentleri ili geçiren Comando Vermelho adlı suç örgütüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ölü sayısı 4'ü polis 119’ a çıktı. Operasyon tarihin en kanlı uyuşturucu baskınlarından biri kayıtlara geçti.

Brezilya’da Comando Vermelho adlı suç örgütüne düzenlenen kanlı baskında ölü sayısı her saat artıyor. Polis sözcüsü Felipe Curi, düzenlediği basın toplantısında, gözaltına alınan kişi sayısının 113'e yükseldiğini, ölü sayısının ise 4’ü polis 119 çıktığını açıkladı.

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro ise "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan 2 bin 500 polisin 32 zırhlı araçla operasyon düzenlendiğini belirtti.

Castro, güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini belirterek bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Brezilya’da kanlı favela baskını: 4’ü polis 64 kişi öldü
Brezilya’da kanlı favela baskını: 4’ü polis 64 kişi öldü

Dünya

Brezilya’da kanlı favela baskını: 4’ü polis 64 kişi öldü

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı: Atatürk Barış Ödülü Guterres'e verildi
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı: Atatürk Barış Ödülü Guterres'e verildi

Gündem

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı: Atatürk Barış Ödülü Guterres'e verildi

Külliye’deki resepsiyona CHP, İP ve DEM katılmadı! Azgınlar yine kuduracak: Parti liderleri TBMM'deki karenin benzerini verdiler
Külliye’deki resepsiyona CHP, İP ve DEM katılmadı! Azgınlar yine kuduracak: Parti liderleri TBMM'deki karenin benzerini verdiler

Gündem

Külliye’deki resepsiyona CHP, İP ve DEM katılmadı! Azgınlar yine kuduracak: Parti liderleri TBMM'deki karenin benzerini verdiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23