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Ekonomi Tarihin en büyük rezervi bulunmuştu: Sakarya'dan bir müjde daha!
Ekonomi

Tarihin en büyük rezervi bulunmuştu: Sakarya'dan bir müjde daha!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 14:15:00 - 2024-09-21 14:15:52
Tarihin en büyük rezervi bulunmuştu: Sakarya'dan bir müjde daha!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, yeni yüzer doğalgaz üretim tesisi ile Sakarya gaz sahasında 2026'da ikinci faza geçileceğini, üretimin iki katına çıkacağını belirtti.

Türkiye Petrolleri'nin satın aldığı yüzer doğalgaz üretim tesisinin 2026 yılında devreye girmesi ve Sakarya doğalgaz sahasından üretimi iki katına çıkarması bekleniyor.

Türkiye'nin geçen yıl satın aldığı yüzen doğalgaz işleme ve nakil tesisinin Çanakkale'ye ulaşmasının ardından Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, tesis ve Sakarya gaz sahasındaki üretimin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sakarya gaz sahasından çıkarılan gazın işlenmesi ve şebekeye artırılması şu anda Filyos'taki işleme tesisinde yapılıyor.

Bayraktar, şu anda günde 6 milyon m3 gaz üreten Filyos'taki tesisin gelecek yıl ilk çeyrekte 10 milyon metreküp seviyesine yükselmesini öngördüklerini, bu üretim ile yurtiçi tüketiminin yaklaşık %7'sini karşılanacağını söyledi.

Yüzen tesis ile ise Sakarya gaz sahasının üretimde ikinci faza geçmesini sağlayacak.

Bayraktar, "Bu üretim üssünü de 1,5 yılda aktif hale getirdiğimizde, 2026 yılında, günde 20 milyon m3 üretime kavuşacağız" dedi.

Bayraktar yüzer tesisin Çanakkale'deki limanda işleme tabi tutulacağını, 2025 yılında Filyos'a alınacak ve aktivasyon işlemleri yapılacağını, bunun ardından 20 yıl boyunca Sakarya gaz sahasında üretim yapacağını söyledi.

İkinci fazın ardından üçüncü faz üretime geçeceklerini, bunun için belki ikinci bir yüzer üretim platformu alınacağını ifade eden Bayraktar, "Faz üç çalışmalarımız devam ediyor. Belki ikinci bir üretim platformu ile bu çalışmalara deavm edeceğiz. Bu tarafta üretimi artırma hedefiyle hareket ediyoruz" dedi.

Karadeniz'de bu sene bir tane yeni keşif kuyusu açacaklarını ifade eden Bayraktar, daha önceki açıklamalarında bunun Sinop açıklarında olabileceğini belirtmişti.

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