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Yerel Tarihi Zafer Çarşısında tahliye başladı
Yerel

Tarihi Zafer Çarşısında tahliye başladı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 12:22:00 -
Tarihi Zafer Çarşısında tahliye başladı

Mersin'de yıkım kararı alınan Kırmızı Lacivert İşhanı altında bulunan tarihi Zafer Çarşısı esnafının tahliyesine başlandı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Zafer Çarşısında tahliye başladı. Depremden sonra ağır hasarlı raporu verilen Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Kırmızı Lacivert İşhanın da yıkım kararı alınırken, binaların altında bulunan esnafın da tahliyesine karar verildi. Bugün sabah çok sayıda polis ve zabıta ekipleri çarşıya gelerek, esnafın dükkanlarından çıkmasını istedi. Gelen ekiplere tepki gösteren esnaf, kendilerine yapılanların haksızlık olduğunu iddia etti.

Esnaf, dükkanlarını kendi imkanlarıyla boşaltırken, zabıta ekipleri de dükkanları mühürledi.

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