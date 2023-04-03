Tarihi yeni keşif şaşkınlık yarattı: 6000 yıllık yılan fosilleri bulundu! Ardından çevrimiçi olarak ilan edildi

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Zuojiang Nehri havzasında Neolitik döneme ait yaklaşık 6000 yıllık yılan kemikleri bulundu.

Kazı alanında gün yüzüne çıkarılan en uzun tekli omur, Burma pitonu (python bivittatus) türü bir yılana ait. Bulunan omur, yılanın uzunluğunun 4,58 metreyi aştığını gösteriyor. Böylelikle Çin'de bu türe ait 3,56 metrelik rekor kırılmış oldu. Yeni keşif ayrıca Çin'in güneyinde 6000 yıllık geçmişe dayanan yılan avcılığı tarihine de ışık tutuyor.

Guangxi Koruma ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nden Yang Qingping, bulunan yılan kalıntılarının çoğunun yüzeyinde, yanık lekesi olduğundan şüphelenilen izler bulunduğunu ve bu kemiklerin yanında yığın halinde duran memeli kemiklerinin de elle yapılmış kesme ya da vurma izleri sergilediğini söyledi. Yang, bölgedeki tarih öncesi insanların, eti hazırlamak için gıdaları pişiriyor olma ihtimallerinin de göz ardı edilmediğini sözlerine ekledi.

Araştırmanın sonuçları, uluslararası Historical Biology dergisinde çevrimiçi olarak yayımlandı.

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Zuojiang Nehri, zengin hayvan ve bitki kaynaklarına ve karmaşık ve çeşitli arazi şekilleri ile çok sayıda tarih öncesi kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Zuojiang Nehri havasında 2000 yıldan eski bir grup kaya resmi, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmişti. (Xinhua)