CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü’den “Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, CHP'deki kurultay tartışmalarına yönelik yaptığı açıklamada genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verilerek kurultayın gecikse de yapılacağını söyledi.
Gümrükçü, Egemedyası'na yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi zaten bir kurultaylar partisidir. Kurultay 3 gün de, 5 gün de gecikse de sonuçta yapılır” dedi.
“ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU’DUR”
CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü “'O kurultayda birikimiyle, tecrübesiyle genel başkanlık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır. Adı geçen arkadaşlar arasında ondan daha iyi yapacak kimseyi görmüyorum. Adayımız Kılıçdaroğlu'dur” dedi.