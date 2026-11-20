Avrupa'da çocuk hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Eurochild, "Avrupa'da İhtiyaç Sahibi Çocuklara İlişkin 2026 Raporu"nu yayımladı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 32 ülkeden 54 üye ve katkı sağlayıcının değerlendirmeleriyle hazırlanan raporda, çocuk yoksulluğu, sosyal koruma sistemleri, temel hizmetlere erişim ve çocuklara ayrılan kamu kaynakları ele alındı.

Raporda, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2025 verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çocukların yüzde 24,3'ünün yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğu, bu oranın 2024'teki sınırlı düşüşün ardından yeniden yükseldiği belirtildi.

AB ülkeleri arasında en yüksek oran yüzde 33,8 ile İspanya'da kaydedilirken, bu ülkeyi yüzde 33,1 ile Bulgaristan ve yüzde 32,4 ile Romanya izledi.

Çocuk yoksulluğunun 2024'e kıyasla 10 ülkede arttığı, 15 ülkede azaldığı ve 2 ülkede değişmediği aktarılan raporda, en yüksek artışların Avusturya, Estonya ve İrlanda'da görüldüğü kaydedildi

En belirgin düşüşlerin ise Hırvatistan, Malta ve Hollanda'da yaşandığı bildirildi.

Raporda, AB'ye aday ve potansiyel aday ülkelerde çocuk yoksulluğu riskinin genel olarak daha yüksek seyrettiği, Arnavutluk'ta 2023 verilerine göre çocukların yüzde 46,6'sının yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunduğu ifade edildi.

Ukrayna'da ise çocukların yüzde 70'inin temel mal ve hizmetlere erişemediği belirtildi.

DEZAVANTAJLI ÇOCUKLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Raporda, tek ebeveynli ve kalabalık ailelerde yaşayan çocuklar ile göçmen, mülteci, Roman ve engelli çocukların yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinden daha fazla etkilendiği vurgulandı.

Avrupa genelinde çocuklara yönelik sosyal koruma sistemlerinin finansmanında önemli eksiklikler bulunduğuna işaret edilen raporda, sosyal yardımların artan yaşam maliyetlerine ayak uyduramadığı ve karmaşık idari süreçlerin ailelerin desteklere erişimini zorlaştırdığı kaydedildi

Raporda özellikle erken çocukluk eğitimi, bakım hizmetleri, ruh sağlığı desteği ve uygun fiyatlı konut alanlarında yatırımların yetersiz kaldığı belirtildi.

Ayrıca raporda çocuklara yönelik hizmetlerin kısa vadeli projelere ve geçici finansman kaynaklarına bağımlı olmasının sosyal koruma sistemlerinin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediği ifade edildi.

ÇOCUK YOKSULLUĞUYLA MÜCADELE İÇİN 20 MİLYAR AVRO ÇAĞRISI

Eurochild raporda AB'nin 2028-2034 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçesinde çocuk yoksulluğuyla mücadele için en az 20 milyar avro kaynak ayrılması çağrısında bulundu.

Raporda, AB'nin gelecek dönem ulusal ve bölgesel ortaklık planlarının en az yüzde 25'inin sosyal kapsayıcılığa ayrılması, çocuk yoksulluğuyla mücadele için de en az yüzde 5 oranında özel kaynak tahsis edilmesi önerildi.

Çocuk yoksulluğunun yüksek olduğu ülkelerde bu oranın yüzde 10'a çıkarılması istendi.