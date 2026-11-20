Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'ya ait iki füze ile bir kamikaze İHA'nın ülke topraklarına düştüğünü açıklayarak tesadüf ihtimalini reddetti ve kasıtlı bir provokasyonla karşı karşıya olunduğunu ifade etti. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Kh-101 tipi bir füzenin Nowe Lipowce yakınlarındaki ormanlık alana, ikinci füzenin Rudnik nad Sanem bölgesine, jet motorlu İHA'nın ise Molodycz yerleşimine düştüğünü duyurdu. Polonya Hava Kuvvetleri Komutanı General Ireneusz Nowak ise toplam 11 hava unsurunun hava sahasını tehdit ettiğini ve üçünün sınırı geçtiğini bildirdi. Gelişmeler üzerine NATO savaş uçakları önleyici tedbir kapsamında havalandırılırken, Tusk güvenlik yetkilileri ve askeri komutanlarla acil toplantı kararı aldı.

KIRIM KÖPRÜSÜ MİSİLLEMESİNDE KİEV VE KENTLER VURULDU

Polonya sınırındaki sıcak gelişmeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım Köprüsü saldırılarına çok daha ağır karşılık verileceği tehdidinin ardından Ukrayna'ya düzenlenen en yoğun saldırılardan biri sırasında yaşandı. 20 Kasım gecesi 84 seyir füzesi ve 404 İHA ile gerçekleştirilen altı saati aşan saldırılarda Kiev'deki üç köprü hedef alınırken ulaşım aksadı, elektrik, ısınma ve su kesintileri meydana geldi. Ukrayna genelinde saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 82 kişi yaralanırken, Kiev'in yanı sıra Harkiv, Kriviy Rig ve ülkenin batısındaki yerleşim yerleri de vuruldu.