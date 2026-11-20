Mustafa Sarıgül hakkında dokunulmazlık fezlekesi hazırlandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.
Fezlekede yer alan suçlamalar:
▪️ Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
▪️ Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
▪️ Zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı
▪️ Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı
▪️ 3628 sayılı Kanun kapsamında haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme
DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI TALEBİ
Başsavcılık, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca Mustafa Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği kanaatine vararak hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.