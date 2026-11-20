Çin'in Henan eyaletine bağlı Sanmenxia bölgesinde, sıcak su kaynaklarına ulaşmak amacıyla yapılan sondaj çalışmaları sırasında petrol izlerine rastlandı. Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun verilerine göre Sanmenxia Havzası'nda yaklaşık 427 milyon ton jeolojik petrol kaynağı tespit edildi.

KUYULARDAN GÜNLÜK 92,52 METREKÜPE ULAŞAN AKIŞ

Keşfin somut verileri Lingbao bölgesinde açılan kuyulardan geldi. Kuyulardan birinde günlük 15,83 metreküp, diğerlerinde ise günlük 15,5 ve 92,52 metreküpe varan petrol akışları elde edildi.

ESKİ GÖL TABANLARINDAN ÇIKAN BÜYÜK SERVET

Yerin altındaki bu kaynağın nasıl oluştuğuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme paylaşıldı. Özellikle eski göl tabanlarında biriken organik maddelerin, yüksek basınç ve sıcaklık altında petrole dönüştüğü değerlendirildi.

ONLARCA YILLIK ENGELİ O TEKNİK AŞTI

Havzada onlarca yıldır sürdürülen aramalar, kalın toprak örtüsü ve karmaşık jeolojik yapı nedeniyle bugüne kadar ciddi zorluklarla karşılaşmıştı. Son dönemde uygulanan gelişmiş sismik görüntüleme teknikleri, yerin altındaki petrol birikimlerinin daha net biçimde tespit edilmesini sağladı.