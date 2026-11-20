Ali Karahasanoğlu, programdaki konuşmasında diploma iptalinin ardından İmamoğlu'nun avukatlarının İstanbul'da idare mahkemesine başvurduğunu ve işlemin üzerinden 30 yıl geçtiğini savunduklarını belirtti. İdare mahkemesinin ise "kişilerin kendilerine hileli işlemlerle edindikleri menfaatler asla ve asla zaman aşımıyla hak haline gelmez" yönünde karar verdiğini aktaran Karahasanoğlu, bölge idare mahkemesinin de bu kararı onadığını söyledi.

Sürecin Danıştay 8. Dairesi'ne taşındığını ifade eden Karahasanoğlu, daireden henüz resmi bir açıklama ve gerekçeli karar yayımlanmadığını belirterek, "Açık açık 8. Daire çıkıp bu kararı verdiklerini veya henüz daha incelemede olduğunu açıklaması gerekir" diye konuştu. Sızma haberlerin şeklini doğru bulmadığını dile getiren Karahasanoğlu, kararın basına sızdırılma biçimini tasvip etmediğini ifade etti.

AVUKAT MEHMET PEHLİVAN'A ÇAĞRI YAPTI

Danıştay'ın 50 ila 70 yıllık geçmiş kararlarının dergilerde ve internet sitesinde yer aldığını söyleyen Karahasanoğlu, cezaevinden çıkan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a çağrıda bulundu. Karahasanoğlu, "Mehmet Pehlivan da Ekrem İmamoğlu'nun avukatı da cezaevinden çıktı. Dolayısıyla karşımıza geçsin desin ki arkadaş Danıştay'ın verdiği evvelki kararlardan şuna, şuna, şuna bu son karar aykırıdır diyebiliyorsa buyursun söylesin. Diyemez" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun 1990 yılında 380 puanla Kıbrıs'ta girdiği bir okuldan 480 puanlık İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce bölümüne yatay geçiş yaptığını iddia ettiğini belirterek, bu işlemin iptalinin kesinleştiğini savundu ve "Artık o bir liseli" dedi.