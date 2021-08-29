Tarihi kalede tiyatro sahnelemek istedi! Genco Erkal'ın 'sanat' maskesi, izin çıkmayınca düştü!

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Genco Erkal ile Şevket Çoruh'un Bozcaada Kalesi'nde sahnelemek istedikleri tiyatro oyunu, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, "Bozcaada Kalesi'nin fiziki şartları, yoğun katılımlı etkinliklere uygun değil." uyarısı ile iptal edild

Dertleri sanat değil!

Tarihi eser niteliğindeki kalenin içine, yüzlerce insanı bir anda doldurup, tiyatro oynamak için yapılan başvuruya, yetkililer tarafından izin verilmeyince, Şevket Çoruh ile Genco Erkal'ın maskeleri indi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Genco Erkal, Bozcaada Kalesi'nin "tarihi eser" olduğunu hatırlatan Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nü hedef aldı.

'Bu tür sudan gerekçelerle kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz?'

Erkal, paylaşımında şunları söyledi:

"Bozcaada’dayız. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, Bozcaada Notfest Tiyatro Festivali etkinliklerinin, 'fiziki şartları müsait değil' gerekçesiyle kalede yapılmasını engelledi. Bu tür sudan gerekçelerle kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz? Biz gerizekalı mıyız? Yıllardır tiyatro, konser, folklor gösterilerine ev sahipliği yapan Kaleye ne oldu birdenbire? Başta Bozcaada Kaymakamı olmak üzere bu olayın sorumlularını protesto ediyoruz."

Şevket Çoruh da Genco Erkal'ın paylaşımını reetwet etti.

'Örümcek kafanın bayramı'



Genco Erkal, Müslümanların "Kurban ibadeti" için, "Hiç sevmem bu bayramı. Kanlı bayram, ilkel bayram, insanlığın karanlık dönemini kutsayan örümcek kafanın bayramı. Benden uzak olsun." diyerek dindar insalara hakaret etmişti.