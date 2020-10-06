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Aktüel Tarihi hamamın kubbe kurşunlarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Tarihi hamamın kubbe kurşunlarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:58:55 -
Tarihi hamamın kubbe kurşunlarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Germiyanoğlu Beyliği tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırıldığı bilinen ve onarımının ardından restoran olarak kullanılan tarihi Küçük Hamam'ın kubbesini örten kurşunları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapının kubbesini örten kurşunların çalınmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Osmangazi Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanan U.I, U.Ç, Y.K. ve D.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapının kubbesini örten kurşunların çalındığının fark edilmesi üzerine zanlıların yakalanması için önceki gün çalışma başlatılmıştı.

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