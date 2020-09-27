Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!
Azerbaycan, Ermenistan'ın sabah saatlerinde işgal ettiği bölgelerdeki köyleri yeniden kurtardı. Son gelişmeleri paylaşan Azeri spikerin sevinç anları sosyal medyada gündem oldu.
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları sonrası başlayan gerilimle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Cephe hattında çatışmalar gitgide artarken Azerbaycan Ordusu, verdiği jet yanıtlarla Ermeni güçlerini püskürttü.
Ermenistan’ın saldırıları sonrası Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçeleri işgal konumuna düşmüştü.
Azerbaycan Ordusu, ani hamlelerin ardından söz konusu köyleri işgalden kurtardı.
Azeri spiker duygulandırdı
Bölgedeki son gelişmeleri anlatan Azeri spiker ise ilçe ve köylerin işgalden kurtarılma haberini sevinç gözyaşları ile duyurdu.
Azeri spikerin o anları sosyal medyada gündem oldu.
Bölgedeki gelişmelere ilişkin birçok ülke ateşkese uyulma çağrısı yaparken Türkiye dışında hiçbir ülke Ermenistan’a herhangi bir tepki göstermedi.