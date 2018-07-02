Tarihi eser kaçakçılarına büyük operasyon!
Sinop'ta Boyabat Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonda Roma dönemine ait 789 sikke ele geçirildi.02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:29
Sinop'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait 789 sikke ele geçirildi.
Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Jandarma Komutanlığı ekipleri iki zanlının tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.
Kaçak kazıda buldukları tarihi eserleri başka bir şehre götürdükleri sırada jandarma ekiplerince yakalanan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada Roma dönemine ait 789 sikke ele geçirildi.
İki zanlının gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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