Tarihi doğal gaz keşfi! Mısır açıklarında: Yeni bir doğal gaz rezervi bulundu! Doğu Akdeniz'de bir ilk olacak!
Doğu Akdeniz'de önemli gelişme: İtalyan enerji şirketi ENI, Akdeniz'de Mısır açıklarında yeni bir doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından 2025 yılına kadar Rusya'dan doğal gaz ithalatını tamamen kesmeyi planlayan İtalya, Akdeniz'de Mısır açıklarında yeni bir doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu.
İtalyan enerji şirketi ENI tarafından yapılan açıklamada, yeni rezervin 2022 Aralık ayında Zohr alanında keşfedilen Nargis kuyusunda bulunduğu belirtildi
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