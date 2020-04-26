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Aktüel

Tarihi dayanışma sonrası duygulandıran mesaj

İsveç'te koronavirüse yakalanan ancak tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'nın çağrısına yanıt veren Türkiye, ambulans uçakla Gülüşken ve çocuklarını Türkiye'ye getirdi. Türkiye'nin bu tutumu sonrası Leyla Gülüşken yetkililere teşekkür ederken, İletişim Başkanı Altun Leyla'ya "Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için" dedi.

2020-04-26 17:23:00 -
Tarihi dayanışma sonrası duygulandıran mesaj

İsveç'te tedavi edilmediği ve kızı Leyla'nın çağrısına cevap verilerek tarihi bir hamle ile özel uçakla ülkeye getirilen Emrullah Gülüşken'in yurda inişinin ardından Leyla ve İletişim Başkanı Altun arasında bir mesajlaşma gerçekleşti.

Leyla Gülüşken "Şuan uçak iniyor" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür ederken Altun da yazdığı cevap tweetinde Leyla'ya "Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için. Babanız Emrullah Bey emin ellerde. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle" dedi. İşte o duygusal mesajlaşma...

Dünyaya tarihi bir devlet-millet dayanışması örneği gösterildi

İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Bunun üzerine yaşanan gelişmeler dünya basını tarafından anbean izlendi. Devlet - millet dayanışması dünyanın başka bir noktasında görülmemiş biçimde bir örnekle daha sergilendi. İsveç'ten yükselen çağrının, sesin sahibi Leyla Gülüşken ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun arasındaki yazışma da kayıtlara böyle geçti;

Leyla Gülüşken: Allah sizi milletimizin başından eksik etmesin

Şuan uçak iniyor. Trt Haber canlı yayınla izliyoruz Allah razı olsun herkesten. Sayın Bakanımız @drfahrettinkoca ve Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Allah sizi milletimizin başından eksik etmesin. Ayrıca İletişim Bakanımız @fahrettinaltun a çok teşekkürler.

Fahrettin Altun: Asıl biz teşekkür ederiz

Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için. Babanız Emrullah Bey emin ellerde. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle.

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